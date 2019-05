Borderlands 3 - prova

eurogamer

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Los Angeles - Fino a qualche tempo fa nel mondo dei videogiochi esisteva una regola aurea per creare il sequel perfetto, che potremmo chiamare la Prima Legge di CliffyB. Questo in onore di Clifford Michael Bleszinski, al tempo giovane e rampante designer di Gears of War, che è stato il primo ad esplicitarla in maniera così chiara durante la presentazione di Gears of War 2. In altre parole, secondo CliffyB, per avere un seguito di successo basta poco: è sufficiente creare un'esperienza similare stando però attenti a renderla più grande, più rifinita e soprattutto più spettacolare. In inglese suona molto bene: bigger, better and more badass.Seguendo queste indicazioni, difficilmente si sbaglia. 2K e Gearbox devono pensarla nello stesso modo tanto che3, al momento, sembra esattamente questo: una versione più grande, esagerata e rifinita del padre dei looter shooter.Le ...

