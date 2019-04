Sudafrica | 1800 minatori intrappolati sottoterra per un guasto ad uno dei pozzi di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2019) Un chilometro e mezzo. A questa profondità sono rimasti1.800 operai della miniera di platino a Rustenburg, in. La causa è un malfunzionamento ad uno deidi risalita. Non ci sono feriti e la compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater, assicura che ihanno “cibo, acqua, coperte ed aria a sufficienza”. Il portavoce James Wellsted ha annunciato l’apertura di un’indagine ma intanto bisogna pensare a come far risalire in superficie gli operai. I lavori per riparare il pozzo danneggiato sono già in corso, ma non è chiaro quanto potranno durare. Per questo si stanno esplorando altre vie d’uscita. La più probabile è un altro pozzo che si trova a quattro chilometri di distanza al quale gli operai dovranno arrivare a piedi. “Per il momento preferiamo però che iaspettino fermi in un punto”, ha ...

Corriere : In Sudafrica 1.800 minatori bloccati sotto terra - LaStampa : Circa 1800 lavoratori sarebbero rimasti bloccati in una miniera di platino a Rustenburg, in Sudafrica. - LaStampa : 1800 minatori bloccati nel sottosuolo in Sudafrica -