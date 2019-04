Scherma | Giorgio Avola in gara a San Pietroburgo | al via le qualifiche olimpiche

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : nel fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo - terzo Giorgio Avola : Risuona l’inno di Mameli e garrisce il tricolore italiano a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo di Scherma: nel fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo, che in finale supera il transalpino Erwan Le Pechoux per 15-13, mentre sale sul podio un altro azzurro, Giorgio Avola, sconfitto in semifinale in un derby fratricida da Garozzo per 15-10. Sul podio anche lo statunitense Alexander Massialas, sconfitto con identico ...