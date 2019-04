Matteo Salvini e Francesca Verdini coccole al bar

Matteo Salvini ad Aversa il 6 maggio - : Il ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà ad Aversa lunedì prossimo, 6 maggio, alle ore 18, per un comizio in piazza Municipio in appoggio alla candidatura a sindaco di ...

Bacio di fronte a Matteo Salvini - la verità delle ragazze : 'Era una protesta' : Per tutto il fine settimana sul web e sui social non si è fatto altro che parlare del tanto chiacchierato Bacio che due ragazze di Caltanissetta si sono scambiate nel momento in cui stavano per scattare una foto con il vice-premier Matteo Salvini. Uno scatto che ha fatto subito il giro della rete, al punto che il sito web 'Open', diretto da Enrico Mentana, ha intervistato in esclusiva le due ragazze protagoniste della foto, per chiedere loro il ...

Pace fiscale - Matteo Salvini : “Chiederò ai 5S una proroga - con un emendamento al dl Crescita” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini lo ha anticipato durante la registrazione del programma 'Povera Patria': "Chiederò agli amici dei Cinquestelle di dire sì ad una proroga al termine della Pace fiscale con un emendamento al decreto Crescita, che è lo strumento più veloce".Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena terrificante : 'Dialogo interrotto' - a Tunisi ma con aerei separati : Non solo non si parlano più, Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Ma evitano addirittura di incrociarsi, di stare insieme nella stessa stanza. Difficile, per due vicepremier e ministri, ma non impossibile.

Matteo Salvini - Marion Le Pen si sbilancia sui grillini : 'Lui e Di Maio...' : Qual è il suo giudizio sul vicepremier leghista Matteo Salvini ? 'In Francia, Salvini è molto popolare perché incarna il coraggio e la volontà politica ritrovata. Quando Macron lo ha definito lebbra ...

Matteo Salvini - Marion Le Pen si sbilancia sui grillini : "Lui e Di Maio..." : Marion Le Pen, simbolo della destra francese, nipote di Marine, in Italia ha trovato l'amore. Lui è Vincenzo Sofo, giovane leghista che Salvini ha candidato alle europee del 26 maggio. La bionda francese, classe '89, al Corriere della Sera parla d'amore e politica. Anche, sfiorandola, di quella ital

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena terrificante : "Dialogo interrotto" - a Tunisi ma con aerei separati : Non solo non si parlano più, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma evitano addirittura di incrociarsi, di stare insieme nella stessa stanza. Difficile, per due vicepremier e ministri, ma non impossibile. Dopo la bizzarra scelta del capo del Movimento 5 Stelle di disertare il Consiglio dei ministri dell

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - la prova di forza : il premier vedrà Siri - ma... Di Maio umiliato : "Conte è tornato, ci sta pensando lui". Giancarlo Giorgetti taglia corto e rassicura tutti sul caso di Armando Siri, il collega sottosegretario leghista indagato per corruzione. Luigi Di Maio e M5s premevano per le dimissioni, Matteo Salvini e la Lega hanno fatto muro e alla fine, probabilmente, il

"Perché Matteo Salvini ha paura di CasaPound". Antonio Padellaro - vergogna in diretta del grillino rosso : "Salvini prima o poi deve sbattere il muso su Casapound". Lo afferma Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano in diretta su La7 a Tagadà. Il giornalista, nel salotto di Tiziana Panella, attacca il leader della Lega senza mezzi termini: "Ricordiamo l'episodio dell'edificio occupato da CasaPound nel cen

Povera Patria 29 aprile 2019 in diretta : ospite Matteo Salvini : Povera Patria anticipazioni e ospiti 29 aprile 2019 Al centro della prima parte del programma l'attualità politica, con il Ministro dell'Interno nonchè leader della Lega Matteo Salvini sempre al ...

La risposta del sindaco a Matteo Salvini sulla conquista di Capalbio : “Macché radical chic! Noi abbiamo le mani callose” : "Macché radical chic! Noi abbiamo le mani callose". Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Bellumori, sindaco uscente di Capalbio, al segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, parlando delle prossime elezioni per il sindaco nel paese della Maremma, aveva dichiarato: "La conquista leghista del Comune? Sarebbe un dramma per i radical chic di tutta Italia"."Se dice così non ci conosce: il nostro ...

Elezioni comunali Sicilia - Luigi Di Maio : “M5s solido”. Matteo Salvini : “Risultato da fantascienza” : I risultati delle Elezioni comunali in Sicilia vengono commentati con la solita esultanza da parte dei leader di tutti i partiti politici. A partire da Luigi Di Maio, che sottolinea la "solidità" del Movimento 5 Stelle. Gioisce anche Matteo Salvini, secondo cui quella dei Siciliani "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza".Continua a leggere

Luigi Di Maio - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini sul caso Siri : "E' come Silvio Berlusconi" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tensione sale sul caso di Armando Siri: "I processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in Parlamento", sbotta il leader leghista durante una intervista a radio Rtl: "Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice ques

Elezioni in Sicilia 2019 - le reazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio - Sky TG24 - : I pentastellati perdono Bagheria, ma il leader esprime soddisfazione per "essere arrivati al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia al voto: Caltanissetta". Il leghista: "I Siciliani mi hanno ...