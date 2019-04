Alluvioni in Iran | MSF | “Enormi danni | interi villaggi sommersi”

Iran - gravi perdite e danni a seguito delle Alluvioni : al via le attività di ricostruzione : Oggi la Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dato sua approvazione alla richiesta del presidente Hassan Rohani di utilizzare risorse del Fondo per lo sviluppo nazionale. Al fine di finanziare le attività di ricostruzione dopo le gravi inondazioni che hanno colpito il Paese nell’ultimo mese, provocando almeno 76 morti e oltre 220 mila di sfollati. E’ quanto riferisce il sito ufficiale di Khamenei, secondo cui la ...

Meteo - Alluvioni Iran : si aggrava il bilancio delle vittime - 76 morti : Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l’Iran nelle ultime settimane. I morti accertati sono 76 e i danni ammontano a 2,2 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato oggi dalle autorità. Il numero di vittime è aumentato con i decessi di 5 persone nella provincia del Khuzestan e di una in quella di Ilam, le più colpite. In queste due aree sudorientali dell’Iran, centinaia di migliaia di persone sono state ...

Alluvioni in Iran : Papa Francesco dona 100mila euro per aiutare le popolazioni colpite : Attraverso il dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Papa Francesco “ha inviato un contributo di 100 mila euro per il soccorso alle popolazioni dell’Iran colpite dalle Alluvioni, nella prima fase di emergenza“: lo rende noto lo dicastero guidato dal card. Peter Turkson. La somma, “che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza da parte del Santo Padre nei ...

Nemmeno le Alluvioni in Iran fermano la Casa Bianca : Almeno una settantina di morti e oltre 700 feriti sono il provvisorio bilancio delle alluvioni che nelle ultime due settimane, proprio quelle delle vacanze per il nuovo anno persiano, hanno colpito vastissime regioni dell'Iran, causando devastazioni enormi e danni da centinaia di migliaia di dollari alle infrastrutture e all'agricoltura.Eppure questa tragedia, quasi ignorata dai media italiani, è stato il pretesto per l'ennesima bordata ...

Iran - è una vera catastrofe tra Alluvioni - frane - case e ponti crollati e non è ancora finita : le immagini sconvolgenti [VIDEO] : Decine di persone hanno perso la vita e oltre un terzo delle strade del Paese è stato danneggiato dai round di piogge torrenziali che colpiscono l’Iran dall’inizio di marzo. Il bilancio è salito a 70 morti, 768 feriti e 4 dispersi. Sono 11 su 31 le province in cui si sono registrate vittime, 21 solo nella provincia meridionale di Fars. Le forti piogge hanno iniziato a colpire il Paese il 19 marzo e il 25 marzo è stato il giorno più mortale per ...

In Iran le persone morte per le Alluvioni sono almeno 62 : Le persone morte in Iran a causa delle alluvioni delle ultime due settimane sono almeno 62, stando agli ultimi dati delle autorità. La provincia più colpita è quella sud-occidentale di Fars, dove sono morte 21 persone; 14 sono morte nel

Alluvioni in Iran : colpito quasi tutto il Paese 70 morti - 4 dispersi e 768 feriti : Le Alluvioni che hanno colpito il nord, l’ovest ed il sud dell’Iran dal 17 marzo scorso hanno causato un tragico bilancio che conta ad oggi 70 vittime e 768 feriti ed inoltre 4 persone risultano disperse. E’ quanto dichiarato dal direttore dell’organizzazione Iraniana per il pronto soccorso Pir Hassan Kolivand, che ha spiegato che tra i feriti sono 38 quelli che si trovano in gravissime condizioni. La regione più colpita ...

Pesanti Alluvioni in Iran : decine di morti e feriti : Pesanti inondazioni hanno colpito l'Iran, provocando almeno 18 vittime e decine di feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi con il passare delle ore. Le maggiori criticità vengono registrate...