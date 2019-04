Roma Donne | corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione

"Non vogliamo extracomunitari" - rivolta contro l'assegnazione di una casa popolare a due donne alla periferia di Roma : La proposta da parte di un gruppo di residenti delle case popolari a Pietralata. Il racconto di RomaToday

Vaticano : 11 donne lasciano la redazione dell'inserto femminile dell'Osservatore Romano : Vaticano: undici donne della redazione del mensile femminile dell'Osservatore Romano "donne Chiesa Mondo" si sono dimesse attraverso un editoriale e una lettera indirizzata a Papa Francesco. Tra coloro che hanno deciso di lasciare la rivista vi è anche la fondatrice e direttrice Lucetta Scaraffia, storica e giornalista di rilievo nonché docente presso l'università La Sapienza di Roma. Essa ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra le ...

Vaticano - le dimissioni delle donne dell’Osservatore Romano ci devono far drizzare le orecchie : In Vaticano non sembrano rendersi conto del cambio di stagione, che si sta profilando. Non sembrano avvertirlo gli uomini di Curia fedeli al buon andamento della “macchina”, non sembrano avvertirlo i conservatori intenti solamente a delegittimare il pontefice, non sembrano avvertirlo in buona parte nemmeno quanti sono sinceramente a favore del processo di riforma. La novità è che nell’opinione pubblica si sta diffondendo un clima di disincanto ...

Si dimettono le donne dell'«Osservatore Romano». La loro inchiesta svelò come vengono sfruttate le suore : Lascia la direttrice. Lasciano le collaboratrici. Lascia tutta la redazione. Del mensile Donna Chiesa Mondo rimane soltanto il nome, e tutte le copie pubblicate in sette anni di attività, da quando ad ...

Rivolta all’Osservatore Romano. Le donne del mensile lasciano e accusano : Per molti nelle Sacre Stanze la fuoriuscita di Lucetta Scaraffia da L’Osservatore Romano era una bomba a orologeria: si aspettava solo la fine del conto alla rovescia. La professoressa, giornalista e scrittrice, figura simbolo della presenza femminile nella Chiesa, lascia la collaborazione con il quotidiano della Santa Sede e soprattutto la guida d...

«Osservatore Romano» - se ne va la redazione del femminile «Donne Chiesa Mondo» : Hanno detto addio tutte insieme. La fondatrice e direttrice Lucetta Scaraffia e il comitato editoriale esclusivamente femminile della rivista femminile Donne Chiesa Mondo, inserto mensile dell’Osservatore Romano, si sono dimesse. La motivazione è nell’editoriale del primo aprile e in una lettera diretta a papa Francesco: una campagna vaticana per screditare la pubblicazione e mettere loro «sotto il controllo diretto degli uomini», una ...

