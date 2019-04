Londra | scatto rialzista per Ashtead

Londra : scatto rialzista per 3I Group : Grande giornata per 3I Group , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il ...

Londra : scatto rialzista per ITV : Brillante rialzo per ITV , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,84%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

Londra : scatto rialzista per Marks And Spencer : Seduta decisamente positiva per Marks And Spencer , che tratta in rialzo del 3,61%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal ...