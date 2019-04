Inzaghi | ' Vittoria di grande personalità'

Lazio - Inzaghi : «Vittoria importante». Luis Alberto polemico : «A Roma non intendono il calcio come me» : Roma - La vittoria per 4-1 sul Parma rilancia le ambizioni Champions della Lazio . 'Bravi i ragazzi a chiuderla subito, non era facile - commenta mister Inzaghi a fine partita su Sky - Dovevamo ...

“Fiuu” Lazio : vittoria a Frosinone grazie a Caicedo - ma che sofferenza per Inzaghi e soci : La Lazio ha risposto presente in chiave Champions League, vincendo in casa del Frosinone di misura grazie alla rete di Caicedo La Lazio ha vinto, non senza soffrire, nel posticipo di Serie A in casa del Frosinone. La squadra di mister Simone Inzaghi ha avuto la meglio per 1-0 contro Baroni e soci, in una gara molto equilibrata decisa da pochi episodi chiave. Uno su tutti di certo il gol di Caicedo, un calciatore capace di farsi trovare ...