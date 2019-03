Rayo Vallecano-Betis 1-1

Spagna - per la panchina del Rayo Vallecano c’è anche l’ex Udinese Velazquez : C’è anche l’ex allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, nella ristretta lista di tecnici candidati a sostituire Miguel Angel Sanchez Munoz, meglio noto come Michel, sulla panchina del Rayo Vallecano. Fatale al tecnico la sconfitta per 3-1 contro il Villareal. Il Rayo resta penultimo nella Liga con soli 23 punti. Oltre a Velazquez, i favoriti per sostituire Michel sono Luis Milla, Luis Cembranos e Paco Je’mez. ...

Il Barcellona non sbaglia : 3-1 in rimonta al Rayo Vallecano : Il Barcellona ha appena battuto per 3-1 il Rayo Vallecano. Partita non semplice per i catalani, sotto dopo 24′ minuti. Il gol ospite porta la firma di Raul De Tomas che calcia dal limite verso l’angolino basso di destra, battendo Ter Stegen. La reazione di Messi e compagni non si fa attendere e Piqué salta nell’area piccola su un calcio piazzato di Lionel Messi e trasforma di testa. Al 51′ è sorpasso Barca con un ...

Barcellona-Rayo Vallecano : diretta streaming e tv - ecco dove vederla : Barcellona-Rayo Vallecano: diretta streaming e tv, ecco dove vederla Sabato 9 Marzo 2019 il Barcellona accoglierà al Camp Nou il Rayo Vallecano. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 27esima giornata della Liga, è fissato per le ore 18:30. Barcellona-Rayo Vallecano: come arrivano le squadre All’andata il match tra le due squadre è stato molto avvincente. Inizialmente era passato in vantaggio il Barcellona con ...

Pronostico Barcellona vs Rayo Vallecano - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Rayo Vallecano, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Barcellona-Rayo Vallecano, in programma sabato 9 marzo. Dopo aver battuto per due volte il Real Madrid in una settimana, il Barcellona è pronto a rivolgere nuovamente le proprie attenzioni sul campionato. La squadra allenata da Ernesto Valverde, attualmente è a +7 ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Girona - La Liga 01-03-2019 e Analisi : La Liga, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Girona, venerdì 1 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Rayo Vallecano-Girona, in programma venerdì 1 marzo. Ancora uno scontro diretto per la salvezza. Dopo la sconfitta con il Getafe, il Rayo affronta il Girona, per una sfida che vale molto di più dei 3 punti in palio. La squadra di Michel dovrà cercare assolutamente la vittoria per ...

Getafe-Rayo Vallecano 2-1 : Un gol di Jorge Molina al minuto 68 su assist di Mata ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria al Getafe per 2-1 contro il Rayo Vallecano. Grazie alla rete di Jaime Mata al 28° il ...

Pronostico Getafe vs Rayo Vallecano - La Liga 23-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Getafe-Rayo Vallecano, sabato 23 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Getafe-Rayo Vallecano, sabato 23 febbraio. Il primo match di sabato della 25esima giornata di Liga sarà quello che opporrà al ”Coliseum Alfonso Pérez” il Getafe e il Rayo Vallecano in un quasi derby. I padroni di casa arrivano dal pareggio in casa dell’Eibar ...

Il Rayo Vallecano 'copia' l'Atletico Madrid : tweet identico per lamentarsi dell'arbitro : Chi di tweet polemico ferisce... È passata una settimana da quando l'Atletico Madrid, furibondo per l'arbitraggio nel corso del derby con il Real , perso 3-1, , scelse la via della lamentela pubblica ...

LaLiga - Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1 : Griezmann ancora decisivo : All’Atletico Madrid basta un gol di Griezmann sul campo del Rayo Vallecano per tornare alla vittoria dopo due turni. Il Barcellona è ora a -4.Risicato e prezioso successo per l’Atletico Madrid, che s’impone sul campo del Rayo Vallecano, grazie a un tiro di Antoine Griezmann deviato da Jordi Amat al 74′. Il francese ha così raggiunto quota 130 con la maglia dell’Atleti, superando una leggenda del club come ...

Liga : Atletico Madrid distratto dalla Juve - basta Griezmann con il Rayo Vallecano : Madrid - Un Atletico Madrid tutt'altro che convincente si impone in trasferta sul Rayo Vallecano . Ai Colchoneros basta un gol di Griezmann nella ripresa. Prestazione davvero poco brillante per gli ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Atletico Madrid - La Liga 16-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio. Sabato pomeriggio, in campo il derby di Madrid, in una sfida estremamente delicata sopratutto per la squadra di Diego Simeone, dopo due sconfitte di fila. I Colchoneros dovranno reagire sul piano del gioco e risultato in vista del difficile impegno di ...