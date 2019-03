Dopo quattro furti attacca un cartello | Qui non c' è più niente da rubare

Nicolas Cage si sposa ma chiede l’annullamento quattro giorni Dopo : “Matrimonio basato su una frode” : sposarsi e dopo quattro giorni chiedere l’annullamento delle nozze? E’ esattamente quello che ha fatto l’attore Nicolas Cage. Secondo il sito Tmz, il protagonista de Il genio della truffa avrebbe sposato Erika Koike, make up artist, a Las Vegas ,il 23 marzo. I due si conoscevano da circa un anno ma stando alle parole di Cage il matrimonio era basato su una “truffa”. Pochi giorni dopo, infatti, Cage è stato ripreso ...

Golf - PGA Tour 2019 : Sungjae Im in testa Dopo due giri a Punta Cana. In quattro al suo inseguimento : Sungjae Im è il leader del Corales Puntacana Resort & Golf Championship, torneo del PGA Tour alternativo al WGC-Dell Technologies Match Play in corso di svolgimento in Repubblica DominiCana. Il sudcoreano infila un altro giro in -5 su questo par 72, collocandosi dunque a -10, continuando la propria ricerca della prima vittoria da professionista. Sarebbe un bel modo per festeggiare il proprio compleanno, dal momento che compie 21 anni proprio ...

Nicolas Cage chiede l'annullamento delle nozze Dopo appena quattro giorni : Matrimonio lampo per Nicolas Cage, che ha chiesto l’annulamento delle nozze con la makeup artist Erika Koike dopo appena quattro giorni di vita coniugale. La coppia, dopo meno di un anno di frequentazione, si era sposata il 23 marzo a Las Vegas in fretta e furia, solo qualche ora dopo aver ottenuto la licenza matrimoniale. Nel caso non dovesse ottenere l’annullamento, l’attore ha già pronte le carte per il divorzio. Secondo ...

Il quarto matrimonio lampo di Nicolas Cage : chiede l’annullamento Dopo quattro giorni : Nicolas CageNicolas CageNicolas CageNicolas CageNicolas CageNicolas CageChe avesse intenzione di sposarsi di nuovo lo sapevamo già. Ma a quanto pare Nicolas Cage si era subito spinto oltre: dopo aver chiesto una nuova licenzia matrimoniale, la fidanzata Erika Koike, make-up artist, l’ha sposata davvero, celebrando il suo quarto matrimonio. Ma «il per sempre» sembra ancora molto, molto lontano per il divo 55enne. Cage taglia adesso un nuovo ...

Discarica Autigno - revocato il sequestro : via i sigilli Dopo quattro anni : BRINDISI - Torna nella disponibilità del Comune di Brindisi la Discarica per rifiuti in contrada Autigno: il Tribunale ha revocato il dissequestro a distanza di quattro anni dall'apposizione dei ...

[Il caso] "Sto ricostruendo la realtà" : la parole di Bravi Dopo l'incidente mortale di quattro mesi fa. E l'inchiesta : Pochissime parole per spezzare un lungo silenzio. Quello cominciato dopo l'incidente mortale accaduto a Michele Bravi, vincitore di X Factor e attore nella fortunata fiction Rai La compagnia del cigno.

Michele Bravi rompe il silenzio : il primo post quattro mesi Dopo l’incidente : Una pagina bianca. Una manciata di parole. Michele Bravi torna, anche se per un istante, a farsi sentire via social. Dove tutto era fermo al 24 novembre scorso, pochi giorni dopo il tragico incidente stradale che l’ha visto coinvolto. Il cantante, 24 anni, lo scorso novembre era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. La motociclista, una donna di 58 anni, non ce ...

Torna Dopo 42 anni il Giro di Sicilia - quattro tappe per 708 km : Il grande ciclismo professionistico Torna in Sicilia. Dal 3 al 6 aprile, dopo 42 anni, si correrà il Giro di Sicilia-Open Fiber, quattro tappe per un totale di 708 chilometri, con partenza da Catania il 3 aprile e arrivo in cima all'Etna il 6. dopo il via i corridori taglieranno il traguardo di Milazzo, arrivo della prima tappa, in provincia di Messina; la seconda frazione portera' la carovana da Capo d'Orlando a Palermo; la terza da ...

Dopo 40 anni torna il Giro di Sicilia : quattro tappe per 708 chilometri : ... fortifica all'esterno l'immagine di una Sicilia che finalmente sta cominciando a riproporsi all'attenzione generale in ogni settore, compreso quello dello sport agonistico'.

Borse Europa risalgono Dopo quattro sedute - ma timori per crescita : Le Borse europee recuperano un po' di terreno oggi dopo quattro sedute in perdita, anche se l'umore degli investitori rimane fragile a causa di preoccupazioni per l'affievolimento dell'economia, l'incertezza sulla Brexit e l'eventuale recessione negli Usa.

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : in quattro a punteggio pieno Dopo le prime due serie di skeet maschile : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata di qualificazione per la gara di skeet della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), dove sono ben quattro gli atleti a punteggio pieno dopo le prime due sessioni. Stiamo parlando del kuwaitiano Mansour Al Rashedi, del francese Eric Delaunay, dello statunitense Vincent Hancock e del greco Nikolaos Mavrommatis, capaci di centrare tutti e cinquanta i bersagli a ...

PeDopornografia - 45enne patteggia un anno e quattro mesi Aosta - Antonio Russo - residente ad Aosta - era accusato di detenere immagini ... : Ha patteggiato, dinanzi al Gip del Tribunale di Torino, un anno e quattro mesi di carcere, il 45enne Antonio Russo , residente ad Aosta ed accusato della detenzione di materiale pedopornografico. La ...

Mamma di 34 anni morta quattro ore Dopo il parto : Una Mamma di 34 anni di Annone Veneto è morta stanotte aver dato alla luce con un parto spontaneo e senza complicazioni un bambino in buone condizioni. Due minuti dopo il parto, all'1.41,...

A gennaio - la produzione industriale italiana è tornata a crescere Dopo quattro mesi di calo : Nel gennaio 2019 la produzione industriale italiana è tornata a crescere, registrando l’1,7 per cento in più rispetto a dicembre. È la prima variazione positiva in quattro mesi in cui la produzione era calata in modo continuo. I settori industriale che