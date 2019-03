Amici 18 | buona la prima Maria non sbaglia un colpo

dilei

(Di domenica 31 marzo 2019)non invecchia, anzi.De Filippi nonun, anche stavolta. Le edizioni dipassano (siamo a 18) ma non passa la voglia di Serale. Ottimo l’esordio di Ricky Martin e Vittorio Grigolo come direttori artistici: grandi trascinatori del pubblico, eccezionali motivatori dei ragazzi. Notevoli le coreografie: avere o no Giuliano Peparini fa la differenza. Ben assortita la giuria, con la Bertè in grande forma.Lapuntata del Serale di18 è filata via liscia, prova dopo prova, tra un siparietto sul fondoschiena della Pausini e l’immancabile sorpresa strappalacrime per uno dei ragazzi.Elegante e assoluta padrona del palcoscenico e del sabato sera,De Filippi ha cambiato poco rispetto alle ultime edizioni. “Formula che vince non si cambia”, meno che mai in tv.Anche quest’anno è scoppiato un amore: Jefeo e Ludovica ...

teatrolafenice : ?? Un po’ d’amore, di notte, di riflessione. Ci aiuta Franz Liszt col suo ‘Liebestraum’, ovvero ‘Sogno d’amore’. Lo… - MikelErentxun : Buona notte, amici sconosciuti ! #Firenze #ElUltimoVueloDelHombreBala - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Urbino nel 1483 Raffaello Sanzio. Un impero di bellezza, un impero che ci conforta. Non ci sentiam… -