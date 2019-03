Il Volo a Verissimo | il gesto di Ignazio Boschetto per Silvia Toffanin

Verissimo - anche i tre dl Volo si infuriano : 'Noi mer***? Chi e cosa non tolleriamo più' - bomba dalla Toffanin : I tre ragazzi de Il Volo sono ospiti di Verissimo domani, sabato 30 marzo, in occasione del loro decennale di carriera. 'Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere', ...

Il Volo per la prima volta a Verissimo : “Non tolleriamo le offese” : Le dichiarazioni de i ragazzi de Il Volo a Verissimo prima volta a Verissimo per i ragazzi de Il Volo. In occasione del loro decennale di carriera, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno deciso di confidarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Tra aneddoti e curiosità si è parlato anche del recente terzo posto […] L'articolo Il Volo per la prima volta a Verissimo: “Non tolleriamo le offese” proviene da Gossip e Tv.