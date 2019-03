10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato

Due persone sono morte nell’incendio della loro casa a Murano - vicino a Venezia : Due persone sono morte a Murano, in provincia di Venezia, a causa di un incendio nella loro abitazione. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 del mattino di sabato 30 marzo e hanno danneggiato una palazzina di tre piani.

Almeno 11 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 11 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di un’autobomba. L’esplosione, riferiscono fonti della polizia, è avvenuta fuori da un ristorante vicino all’hotel Wehliye, non lontano da dove il 23 marzo un altro attentato aveva provocato

Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e a un fotografo durante una manifestazione neofascista a Roma - lo scorso gennaio : Giuliano Castellino, esponente del gruppo neofascista Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, che fa invece parte del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione a un giornalista e un fotografo dell’Espresso durante una manifestazione neofascista a Roma, lo scorso gennaio. Castellino

Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e un fotografo durante una manifestazione neofascista a Roma - lo scorso gennaio : Giuliano Castellino, esponente del gruppo neofascista Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, che fa invece parte del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione a un giornalista e un fotografo dell’Espresso durante una manifestazione neofascista a Roma, lo scorso gennaio. Castellino

Chylak - le borse che 15 mila persone sono in attesa di avere : Mini Belt BagMini Saddle BagChain BagMini Saddle BagBig Tote BagMini Belt BagCroissant BagSaddle BagSmall Tote BagIn un’epoca iper-connessa come la nostra, i social media hanno rappresentato un vero e proprio punto di svolta per i fashion brand, dalle maison storiche ai marchi emergenti. Instagram è senza dubbio il principale «campo di battaglia» in tal senso, offrendo ai designer la possibilità di farsi conoscere dal mondo intero: ...

Ciclone Idai : 1 - 8 milioni di persone colpite in Mozambico - la metà sono bambini : Circa 1,85 milioni di persone in Mozambico hanno subito gli effetti del Ciclone Idai, che ha devastato il centro del Paese nelle ultime due settimane: lo ha appurato l’Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite. “Alcuni sono in situazioni critiche, potenzialmente in pericolo di vita, altri hanno purtroppo perso i loro mezzi di sussistenza“, ha spiegato il coordinatore dell’Ocha Sebastian Rhodes ...

In Iran sono morte almeno 19 persone a causa di inondazioni improvvise : In Iran sono morte almeno 19 persone e altre 100 sono state ferite a causa di alluvioni e inondazioni improvvise. Foto e video pubblicate sui social network mostrano torrenti di acqua fangosa e persone arrampicate sui lamponi e sui tetti delle

Almeno 18 persone sono morte per le alluvioni in Iran : Almeno 18 persone sono morte nell’alluvione che ha colpito l’Iran; Almeno altre 70 persone sono ferite: lo ha detto Pirhossein Koolivand, capo del servizio nazionale di emergenza. I problemi maggiori sono stati nell’area di Shiraz: la quinta città più grande

Zaniolo e la madre : “Sono geloso di lei. Devo tanto a due persone importanti…” : E’ uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Ha bruciato le tappe in pochissimo tempo diventando un punto fermo della Roma e, si spera presto, della Nazionale. Niccolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di RaiSport trattando vari argomenti, dall’esperienza in azzurro a quella in giallorosso fino al rapporto con la madre. “Stare qui è un’emozione unica, l’ennesimo sogno realizzato ...

In Mali sono state uccise almeno 130 persone nell’attacco a un villaggio : Secondo le Nazioni Unite, sabato scorso alcuni uomini armati vestiti come cacciatori tradizionali hanno ucciso 134 persone, tra cui donne e bambini, durante un attacco a un villaggio del centro del Mali. almeno altre 50 persone sono state ferite. Il

Basilicata - al seggio di Lauria : "Finora sono venute più persone di quante ce ne aspettavamo..." : Le prime brevi file ai seggi di Lauria iniziano a crearsi intorno alle 10 di mattina. Il presidente della sezione numero due, dove hanno diritto a votare 1368 persone, si stupisce perché - spiega poco prima delle 11 ad HuffPost - "finora sono venute più persone di quante ce ne aspettavamo". Ma non si tratta di un exploit, nessuna coda lunga: gli elettori non hanno molto da attendere per votare: "Il clou si raggiungerà dopo ...

Ciclone Idai : 1 - 7 milioni di persone colpite - quasi la metà sono bambini : Un milione e 700mila persone subiscono le conseguenze del Ciclone Idai e quasi la metà sono bambini: lo ha riferito l’Unicef, che sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie colpite in Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Il rappresentante dell’Unicef in Mozambico Marco Luigi Corsi si è recato nelle aree colpite e ha raccontato che le piogge sono state così intense in alcune aree che le persone non hanno potuto nemmeno ...

10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato : Dieci persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Secondo gli investigatori le persone arrestate, di cui non si conoscono ancora le nazionalità e che hanno tra i 20 e i 42

Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra due autobus in Ghana : Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattino italiane) sull’autostrada che collega le