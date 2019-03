Una Brexit senza accordo il 12 aprile è ora lo scenario più probabile

May offre le sue dimissioni in cambio di Una Brexit ordinata : Roma, 27 mar., askanews, - Il primo ministro britannico Theresa May ha annunciato ai parlamentari conservatori del Comitato 1922 di essere pronta a lasciare in anticipo l'incarico di capo del governo ...

La soluzione della Brexit per Renzi? È scritta in Una canzone. Delle Spice Girls : Premessa: qui è tutto vero, niente fake news. Già si potrebbe pensare a una fake solo all'idea che Matteo Renzi abbia scritto sul Financial Times un lungo commento per suggerire alla politica inglese una "sensible solution" per la Brexit. E invece no.Nonostante l'inglese di Renzi sia, per sua stessa ammissione, non proprio fluido, l'articolo troneggia a pagina 9 sopra quello di Tim Harford, che è editorialista e membro del comitato editoriale di ...

Brexit - Una marea umana invade Londra 'Siamo un milione - vogliamo un secondo referendum' : ... di fronte all'impantanato Westminster, la rassegnazione si mescola alla speranza: un secondo referendum sembra in questo momento impossibile ma allo stesso tempo la classe politica britannica sta ...

La Brexit è Una doccia fredda per gli euroscettici : Non ci si fa ancora molta attenzione, ma il fallimento della Brexit ha già portato la quasi totalità dei partiti euroscettici a cambiare posizione. Leggi

Brexit - Ue concede Una proroga a Londra : “Tutte le opzioni aperte fino al 12 aprile” : Bruxelles concederà a Londra una proroga sulla Brexit che prevede una scadenza limite al 22 maggio condizionata al voto positivo di Westminster sull'accordo di divorzio. È quanto prevede l'accordo dei 27 leader Ue. In caso di bocciatura Londra dovrà indicare entro il 12 aprile come intende comportarsi con il voto delle Europee.Continua a leggere

Brexit : 'Theresa May chiederà Una proroga breve dell'articolo 50 alla Ue' : Theresa May 'non chiederà un lungo rinvio della Brexit all'Unione europea'. Lo ha dichiarato a Bbc una fonte vicina al governo di Londra. Downing Street dichiara che la premier ha condiviso la '...

"Brexit - che disastro. Una politica vergognosa sta lacerando il Paese" : Perché sono arrabbiati? 'Colpa della trasformazione della società industriale nell'economia basata sul terziario. All'inizio sembrava positiva: il Paese è ricco, la gente non ha problemi di ...

Brexit : il Parlamento favorevole alla nuova mozione della May per negoziare Una proroga : Dopo innumerevoli tentativi e una settimana faticosissima, Theresa May oggi è riuscita a riavere una maggioranza a favore della mozione, presentata precedentemente al governo, riguardante la richiesta al Consiglio Europeo di rinviare fino al 30 giugno l’uscita dall’Unione Europea. La mozione in questione ha raccolto ben 412 voti favorevoli contro solamente 202; si può quindi parlare di una grandissima vittoria per la premier dei Tory, la quale ...

Brexit rimandata - il parere degli italiani a Londra : 'C'è sollievo ma si prolunga Una situazione di insicurezza' : La Camera dei Comuni inglese ha votato 'sì' alla mozione per chiedere un rinvio breve " dal 29 marzo al 30 giugno " della Brexit . Cosa ne pensano gli italiani che vivono e lavorano a Londra? "Stasera ...

[Il retroscena ] Governo ancora battuto e Gb nel caos : i nodi e i possibili scenari di Una Brexit infinita : La politica nazionale britannica si è schiantata su questo ostacolo. La May ci riprova Forse si schianterà, una volta di più, la prossima settimana. La May, infatti, ha deciso di ripresentare l'...

La Brexit è Una corsa sul posto : Si vota finché c’è tempo, finché c’è speranza, senza sapere più cosa augurarsi, ma forse questo non lo si è mai saputo per davvero. Si studia finché c’è tempo, finché c’è speranza, assorbendo informazioni di ogni genere, dai piani di sicurezza sul confine nordirlandese (il famigerato backstop) fino

Il Regno Unito chiederà Una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a Una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

La lettera di Macron : «Brexit - Una lezione. L'Europa si svegli e ora si difenda» : Fondata sulla riconciliazione interna, l'Unione Europea ha dimenticato di guardare le realtà del mondo, ma nessuna comunità crea un senso di appartenenza se non ha limiti che protegge. La frontiera, ...