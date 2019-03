Roma | Ranieri in conferenza | “la lite ElSha-Dzeko? Sono cose che succedono”

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Latorna in campo per la gara contro il Napoli, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League.stampa per l’allenatore Claudio, le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso: “Dopo la pausa ho visto la squadra positiva e carica. Ritrovare Ancelotti è sempre bello. Valuterò bene ogni scelta che farò. Mi aspetto una risposta forte dalla squadra. Credo che abbiamo le potenzialità per andare in Champions. Lache succedono in una famiglia. Il rapporto coi tifosi è tutto qui a, lo è sempre stato e lo sarà sempre: cambiano gli allenatori, i calciatori ma il tifoso resta.la nostra arma in più. Ho diversi giocatori che stanno rientrando, Manolas ancora non è in gruppo con me: lui però vuole esserci. Ho la piacevole visione che tutti vogliono esserci in questo momento di ...

romatv : #RomaNapoli sarà anche #Ranieri ?? @MrAncelotti #Roma e la #ASRoma: la città e la maglia da dove tutto ha avuto in… - calciodangolo_ : ?? #Ranieri presenta #RomaNapoli: '#Manolas non voglio rischiarlo. #Olsen non è in discussione. Per il resto invece.… - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Roma, #Ranieri: 'Mi aspetto una risposta forte dalla squadra'. #RomaNapoli -