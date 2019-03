Como | precipita dal tetto di un capannone | probabilmente faceva parkour | grave sedicenne

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tragedia a Mariano Comense nel primo pomeriggio. Un ragazzino di soli 16 anni è caduto nel vuoto,ndo daldi unVerso le ore 14 gli operai che lavoravano all’interno del mobilificio Line Gianser, in via Sant’Ambrogio, hanno improvvisamente sentito un tonfo: accorsi sul luogo del fatto hanno subito dato l’allarme. A quanto pare il giovane sarebbe volato da un altezza di circa cinque metri, finendo nel cortile dell’azienda, forse per il cedimento di una lastra di vetro o di un pannello della copertura della fabbrica. Insieme alla vittima erano presenti altre due persone, un amico ed il fratello del ragazzo ferito. Immediatamente sono scattati i soccorsi nei confronti del 16enne che, in seguito all’incidente, aveva perso conoscenza: è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di, dove sarebbe arrivato in codice rosso e ora ...

