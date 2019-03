Avellino | malore in autostrada | camionista evita strage e muore | il suo gesto da eroe

Avellino - camionista ha malore ma evita la strage : riesce ad accostare prima di morire : Si sarebbe potuta trasformare in una tragedia ancor più grave di quella che è stata, se non fosse stato per la prontezza che la vittima della vicenda ha avuto nei suoi ultimi istanti di vita. Francesco Franzese, un uomo di 54 anni, camionista di San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, si è accorto che stava così male da non riuscire a tenere più il controllo del suo camion e così è riuscito ad accostarsi col mezzo sulla ...