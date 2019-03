Assenteismo addio | in futuro il badge sostituito da sistemi biometrici nella PA

laragnatelanews

(Di venerdì 29 marzo 2019)E’ da molti anni che la cronaca ci ha abituati a quello che ormai da tempo si è trasformato nel segreto di pulci. Parliamo di episodi diche vedono protagonisti dipendenti della Pubblica Amministrazione che, invece di recarsi regolarmente al lavoro per svolgere i propri compiti, decidono di timbrare il cartellino e dedicarsi ad altre attività.Negli anni gli episodi di questo tipo sono stati tantissimi, in ogni parte d’Italia, e da tempo si discute di provvedimenti che dovrebbero essere adottati per arginare questo fenomeno, tutelando quei dipendenti che invece svolgono regolarmente il proprio lavoro impedendo al tempo stesso che le risorse pubbliche vengano sperperate per retribuire quelli che appaiono a tutti gli effetti come dei fannulloni. Un nuovo passo in questa direzione potrebbe presto arrivare, grazie all’introduzione dell’articolo ...

