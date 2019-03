“Premio Bearzot” | il 4 aprile sarà annunciato il vincitore | 6 i tecnici in corsa

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019)il prossimo 4ildella IX edizione del ‘Premio Bearzot’ organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio. Il premio, che viene assegnato ogni anno al miglior allenatore di calcio della stagione in corso,consegnato presso il Salone d’Onore del Coni il prossimo 27 maggio.La conferenza stampa di annuncio si svolgerà il 4alle ore 15 presso la sede della Figc a Roma. In mattinata invece, presso la sede Acli di Roma, la Giuria – presieduta dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo – assegnerà il premio scegliendo da una rosa ristretta di tre allenatori stabilita in base al voto popolare in corso sul sito Us Acli (www.usacli.org).C’è tempo ancora fino al 31 marzo per scegliere i migliori tretra Roberto ...

IoNascoQui : 'PREMIO BEARZOT' IL 4 APRILE SI CONOSCERA' IL NOME DEL VINCITORE DELLA IX EDIZIONE IN LIZZA CI SONO: - Roberto D'Av… - Solo_La_Lazio : ?? In becco all'aquila, mister! ?? #Lazio - contribuenti : Il 4/4 si saprà vincitore Premio Bearzot -