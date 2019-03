Napoli | nozze tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss | gli agenti multano la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un matrimonio con giocolieri, parate, una carrozza bianca trainata dai cavalli. Interrotto dalla polizia, seppur solo il corpo locale del comune di. Sono ledel cantantecon Tina Rispoli,Gaetano Marino, considerato undegli scissionisti di Secondigliano, ucciso a Terracina il 23 agosto 2012. Ed è proprio a Secondigliano che sono arrivati glidel nucleo Mobilità Turistica della Polizia Locale. Sono intervenuti per multare la carrozza con i cavalli durante il corteo dicon i giocolieri. “La carrozza, che ha attraversato il corso Secondigliano, è stata fermata e sanzionata dai poliziotti intervenuti, che hanno riscontrato diverse irregolarità come previsto dal codice della Strada, a carico del conduttore della carrozza – informa la Polizia Locale – In particolare l’attività veniva svolta con la mancanza della ...

