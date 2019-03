Mani tagliate ai ladri e lapidazione per omosessuali e adulteri, le nuovi leggi in Brunei (Di giovedì 28 marzo 2019) Per ordine del sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi del mondo, da quest'anno nel piccolo paese del Sud-est asiatico entra in vigore il nuovo codice penale che introduce reati e pene ispirati ai precetti più stringenti della sharia, la legge islamica, come la condanna a morte per lapidazione per omosessuali e l'amputazione per i ladri.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) Per ordine del sultano del, uno degli uomini più ricchi del mondo, da quest'anno nel piccolo paese del Sud-est asiatico entra in vigore il nuovo codice penale che introduce reati e pene ispirati ai precetti più stringenti della sharia, la legge islamica, come la condanna a morte perpere l'amputazione per iProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

anto_galli4 : RT @Cobretti_80: Tagliate le mani a Pierino, PER DIO TAGLIATEGLIELE - Rojas3299 : RT @Cobretti_80: Tagliate le mani a Pierino, PER DIO TAGLIATEGLIELE - marco171292 : RT @Cobretti_80: Tagliate le mani a Pierino, PER DIO TAGLIATEGLIELE -