Il trapianto di cellule staminali nella drepanocitosi

L'AIDS non fa più paura : nessun segno del virus in un paziente dopo trapianto di cellule : Dall’AIDS si può guarire con il trapianto di cellule staminali resistenti all’HIV. Un paziente britannico, trattato con questa metodologia, non presenterebbe più i segni del virus. La notizia è stata diffusa, con tutti i particolari, nel corso di un recente congresso internazionale sull’AIDS tenutosi a Seattle, negli Usa, ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature. Il paziente inglese da diversi mesi non deve più prendere il cocktail ...