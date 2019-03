Yemen | raid aereo contro ospedale di Save the Children | 7 morti

Yemen - raid su un ospedale : 7 i morti : 23.45 Un ospedale in Yemen sostenuto da Save the Children è stato colpito da un attacco aereo che ha provocato 7 morti, tra cui 4 bambini. Lo denuncia la ong in una nota. Otto feriti, 2 dispersi. Da quanto riferito dall'organizzazione umanitaria, un missile ha colpito una stazione di benzina a meno di 50 metri dall'entrata dell'edificio principale, a 100 km da Saada, città nel nord ovest del Paese. L'attacco avviene nel giorno del quarto ...

Yemen - raid su un ospedale : 8 i morti : 23.45 Un ospedale in Yemen sostenuto da Save the Children è stato colpito da un attacco aereo che ha provocato 7 morti, tra cui 4 bambini. Lo denuncia la ong in una nota. Otto feriti, 2 dispersi. Da quanto riferito dall'organizzazione umanitaria, un missile ha colpito una stazione di benzina a meno di 50 metri dall'entrata dell'edificio principale, a 100 km da Saada, città nel nord ovest del Paese. L'attacco avviene nel giorno del quarto ...