Parla il padre del neonato morto per circoncisione | Dio me l' ha chiesto in

Immigrati - Parla il padre di Moise Kean : 'Simpatizzo per la Lega di Matteo Salvini. Aiutiamoli a casa loro' : E ammette di essere simpatizzante della Lega : 'A me piace la Lega e la politica di Matteo Salvini . In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. ...

Ramy - Parla il padre : "Politici e giornalisti di sinistra l'hanno usato. Hanno insistito per...". La vergogna : Il gioco sporco dei politici e dei giornalisti di sinistra su Ramy, per riportare in primo piano il tema dello Ius soli. A lanciare l'accusa è il padre del ragazzino italo-egiziano coinvolto nella polemica sulla cittadinanza tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e il Pd. Leggi anche: "Perché non ti poss

La professoressa dell’Eredità incinta “a sua insaputa” Parla del padre del bambino : “Boh?” era stata la risposta che Eleonora Arosio aveva dato a Flavio Insinna che, annunciando la sua gravidanza durante il...

Valentina Allegri Parla della storia d’amore tra suo padre e Ambra : Valentina Allegri a “Le Iene” a parla del suo papà Massimiliano, che in questo periodo è molto innamorato della compagna Ambra Angiolini con la quale si vocifera presto convolerà a nozze.Valentina Allegri ammette di aver instaurato un ottimo rapporto con Ambra, ma che di mamma ne abbia sempre una sola: “Già è severissima la mia, direi che basta anche così”. In merito al rapporto di coppia tra papà Max e Ambra, Valentina non ha dubbi: ...

Parla la figlia di Max Allegri : «Mio padre - così innamorato di Ambra» : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniLa relazione tra Massimiliano Allegri, 51 anni e Ambra Angiolini, 41, ha avuto anche la benedizione della figlia di lui. La ventiduenne Valentina Allegri, durante il programma Le Iene, dopo aver spiegato perché è già finita la sua storia con Piero Barone dei Volo («ci siamo lasciati per i troppi impegni») ha infatti Parlato per ...

Killian Nielsen : «Ho visto mio padre una sola volta. Non si è fatto più sentire. Ora è malato - non so se mi riconoscerebbe ma vorrei rivederlo». Parla anche di Aaron all’Isola… : Killian e Brigitte Nielsen “Aaron arriverà in finale“. E’ ottimista Killian Nielsen riguardo alla partecipazione del fratello Aaron all’Isola dei Famosi 2019. In una lunga intervista concessa a Spy, il ventinovenne ha Parlato del suo rapporto con il giovane, attualmente concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi, ed ha rivelato una sorprendente verità sulla sua famiglia. In primis, il figlio di Brigitte Nielsen ...

Mahmood a Domenica In Parla del padre : “L’ho sentito - credo sia orgoglioso di me” : Mahmood a Domenica In torna a parla del padre dopo la vittoria al Festival di Sanremo Mahmood, il prodigioso vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, ospite di Mara Venier a Domenica In è tornato a parlare del padre, di cui tanto si è parlato dopo il trionfo del suo brano Soldi. Il cantante italiano di origini […] L'articolo Mahmood a Domenica In parla del padre: “L’ho sentito, credo sia orgoglioso di me” proviene ...

Foligno - Parla il padre del bambino ‘deriso’ dal maestro : “È razzismo - non esperimento sociale. I miei figli stanno male” : “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. A dirlo è stato il papà dell’alunno di colore che, assieme alla sorellina, sarebbe stato “deriso” da un maestro supplente di una scuola elementare del Folignate che si è rivolto al resto della classe dicendo: “Guardate quanto è brutto”. L’uomo, accompagnato dalla moglie, ha parlato i giornalisti ...

Bortuzzo - Parla il padre : 'Manuel tornerà presto a nuotare' : ROMA - ' Questa mattina ho sentito Manuel che mi ha detto: 'Papà andiamo avanti'. E' forte, tanto forte. Mi ha detto che tornerà presto a nuotare '. Così Franco Bortuzzo, papà di Manuel, il nuotatore ...

Tragedia Sala - Parla il padre : 'Che dolore - non si può immaginare' : Infine, sulla solidarietà di campioni come Messi e Higuain : 'G li argentini, Messi, Agüero, Higuain e i tutti i giocatori… Si è mobilitato il mondo intero. Sono state importantissime le ...

Francesco Renga : "Mio padre ha l'Alzheimer. Ogni volta che vado da lui - mi Parla di mia madre scomparsa" : Nel 2005 ha vinto il Festival con il brano "Angelo", e quest'anno Francesco Renga ci riprova. L'artista bresciano è intervenuto nella trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Bolivo su Rai 1, per parlare del suo brano "Aspetto che torni" e raccontarne la genesi:Ho scritto la canzone in una notte. In questa canzone, ho trovato ispirazione e hanno trovato voce, parole che probabilmente sedimentavano in me da un po' di tempo. In questo ...