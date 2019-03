«Game of Thrones 8» | Sansa e Arya | che faranno finalmente squadra

“Game of Thrones” fino a qui : Un riassunto e le cose da sapere sulle prime sette stagioni, ora che sta per arrivare l'ottava (e ultima)

Perché «The Expanse» è il «Game of Thrones» della fantascienza : Nonostante gli sforzi di apparire agli occhi del mondo come un perfetto misantropo, mi tocca comunque partecipare a qualche party. Non so spiegarne il motivo. So bene perché ho scelto una carriera basata su un lavoro che consiste nel fissare di continuo ciò che passa su ogni sorta di schermo, però mi sfugge il senso di questo genere di 'incontri'. A parte il dettaglio che un minimo di mondanità sia inevitabile ...

Game of Thrones - chi è il Re della Notte e cosa vuole : la spiegazione : Game of Thrones, la figura del Re della Notte: il mistero legato all’esercito dei morti Sicuramente uno dei tanti misteri di Game of Thrones (Il Trono di Spade) riguarda il Re della Notte. Insieme al suo esercito dei morti si è fatto conoscere durante la quarta stagione della serie tv. Sono tantissimi i telespettatori che […] L'articolo Game of Thrones, chi è il Re della Notte e cosa vuole: la spiegazione proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones : gli attori che interpretano Jaime e Tyrion Lannister sono i più ricchi : Manca ormai sempre meno all'inizio dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Infatti, la messa in onda del primo episodio della stagione conclusiva è previsto per il 14 aprile negli Stati Uniti e alle 2 di notte in lingua originale in Italia. Poi, il 15 aprile in prima serata ci sarà la possibilità di vedere l'episodio ...

Game of Thrones : le sneakers fantasy di Adidas 2019 : Adidas ha deciso di realizzare una linea di scarpe in edizione limitata ispirate al mondo e ai personaggi di Game of Thrones . Ciascuno dei modelli di sneakers disegnate, rappresentano ai Sette Regni , è composta da sei modelli di Ultraboost di cui non potremmo più farne a meno .

Havaianas – Arriva la collezione dedicata a “Game of Thrones” [GALLERY] : Havaianas presenta Game of Thrones. Una collezione dedicata agli amanti della saga. “Winter is coming for the last time” Havaianas e HBO Licensing & Retail hanno collaborato per creare tre esclusivi modelli dedicati a Game of Thrones! Ghiaccio e fuoco si combinano con i sigilli delle case Stark e Targaryen, ed i fan possano prepararsi alla guerra indossando un paio di infradito con le mappe di Westeros e Essos, mentre chi cerca di ...

Game of Thrones 8 : anticipazioni e cast 2019 - quando inizia : Game of Thrones 8: anticipazioni e cast 2019, quando inizia quando inizia Game of Thrones 8 È giunto di recente l’annuncio ufficiale della messa in onda dell’ultima stagione Game of Thrones, nota in Italia con il titolo Il Trono di Spade. I numerosi fan saranno lieti di sapere che Game of Thrones 8 avrà inizio nel mese di aprile 2019. Le prime sette stagioni hanno riscosso un tale successo da rendere la serie statunitense una delle più ...

Anticipazioni Game of Thrones : spunta la trama della 8×01? : Game of Thrones 8: la presunta trama del primo episodio A meno di un mese dall’inizio dell’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, sono stati diffusi sulla rete i primi presunti spoiler della 8×01. La trama del primo dei sei episodi finali ha iniziato a circolare questa mattina, quando un utente su Reddit ha commentato, dettagliatamente, la puntata. Frikidoctor (questo lo pseudonimo del fortunato telespettatore che sarebbe ...

Game of Thrones : Kit Harington in terapia dopo la morte di Jon Snow : Game of Thrones, Kit Harington dopo la morte di Jon: “Sono finito in terapia!” Le scene cruente di Game of Thrones non rappresentano più una novità per i fan del fortunatissimo telefilm. Dal 2011 ad oggi molti personaggi hanno perso la vita e tanti altri hanno dovuto fare i conti con mutilazioni, gravi ferite, trasformazioni e perfino resurrezioni. L’ultimo citato è, ovviamente, il caso dell’amatissimo Jon Snow. Tuttavia, ...

Game of Thrones - Emilia Clarke rivela la sua battaglia contro due aneurismi : Emilia Clarke è senza altro una delle attrici più conosciute e richieste del momento. Protagonista tra i più importanti delle serie TV Game of Thrones, ha parlato per la prima volta di un grave problema di salute che l'ha colpita in prima persona. L'attrice, infatti, ha raccontato di aver avuto due aneurismi ed altrettante operazioni al cervello, rischiando la vita. Una duplice battaglia vinta che la spinge adesso a scendere in campo per ...

Rivelazione shock di Emilia Clarke - la Daenerys di Game of Thrones : ‘Ho rischiato di morire’ : “Proprio quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano essersi avverati ho quasi perso l’uso della mia mente e anche la vita. Non ho mai raccontato pubblicamente questa storia ma ora è tempo di farlo” così Emilia Clarke (la Daenerys Targaryen di Game of Thrones) ha deciso di rivelare al mondo la sua lotta contro non un ma ben due aneurismi cerebrali che l’hanno quasi uccisa. L’attrice inglese, infatti, tra ...

Game of Thrones : scarpe edizione limitata e uova di Pasqua sulla serie tv : Dopo mesi in cui si sono susseguiti vari rumors e indiscrezioni, nella giornata di ieri l'azienda tedesca Adidas ha finalmente annunciato l'attesissima collaborazione con la serie tv fantasy Game of Thrones. Infatti, la leggendaria serie tv ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin avrà una linea di scarpe Adidas ad edizione limitata, formata da 6 Ultraboost. In particolare, dopo sette ...

Emilia Clarke ha fondato un’associazione per la cura degli aneurismi (di cui ha sofferto durante Game of Thrones) : “Quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano avverarsi, ho quasi perso la mente e anche la mia vita“: così inizia la confessione che Emilia Clarke, una delle star indiscusse di Game of Thrones, ha consegnato al New Yorker in un toccante scritto personale. L’attrice ricorda la fortuna di essere stata ingaggiata nel ruolo di Daenerys Targaryen nonostante il suo curriculum molto esile ma anche il momento in cui, poco ...

Emilia Clarke ha rischiato di morire durante le riprese di Game of Thrones : Emilia Clarke rivela per la prima volta di aver avuto due aneurismi cerebrali: ha rischiato di m0rire durante le riprese di Game of Thrones Triste il racconto fatto da Emilia Clarke, star di Game of Thrones, su The New Yorker. La nota attrice, interprete di Daenerys Targaryen, fa una confessione inaspettata che riguarda proprio le […] L'articolo Emilia Clarke ha rischiato di morire durante le riprese di Game of Thrones proviene da Gossip e ...