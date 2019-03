Diventa padre di due gemelli | ma uno non gli somiglia | secondo il test del Dna uno solo è

Harry fa il padrino in attesa di Diventare padre : Il Principe Harry, in attesa di diventare padre, ha fatto da padrino a Lena la figlia di dieci mesi di Zara Phillips e nipotina della Principessa Anna. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di St ...

Claudia Tosoni - fidanzata di Giorgio Pasotti/ 'Vorrei Diventare ancora padre - ma...' : Claudia Tosoni è la compagna di Giorgio Pasotti, l'attore protagonista della nuova fiction 'Il silenzio dell'acqua' in onda su Canale 5

Lino Guanciale - il desiderio dell'attore : 'Vorrei Diventare padre' : Lino Guanciale si è raccontato in un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' dove ha avuto modo di parlare della sua vita privata e lavorativa. Negli ultimi anni ha ottenuto successi importanti partecipando a fiction che hanno riscosso un seguito rilevante di pubblico. L'interpretazione magistrale dei personaggi da parte di Lino Guanciale non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori. In questa stagione l'avezzanese è stato molto ...

Paola Caruso è Diventata Mamma. Le Indiscrezioni sul Padre! : La prorompente showgirl Paola Caruso ha dato alla luce il suo primogenito. Vi sveliamo il nome del figlio ed alcune curiosità sul padre e sulle nuove zie… Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Paola Caruso ha dato alla luce il suo primogenito. A dare la notizia non è stata la prorompente bionda, bensì la sua amica Simona Ventura. Le due donne hanno fatto amicizia quando hanno partecipato all’Isola Dei Famosi e tra loro è ...

Un posto al sole - Guido non sa di Diventare padre : anticipazioni trame dal 4 all’8 marzo : Nuovo appuntamento con Un posto al sole, l’ormai classica soap opera prodotta dalla Rai (la più longeva d’Italia) e ambientata a Napoli, a cui hanno partecipato – e tuttora prendono parte – grandi talenti della recitazione tricolore. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 4 marzo Tra Mariella e Cerruti scoppia ...

Lino Guanciale - il commissario Cagliostro sogna di Diventare padre : Lino Guanciale è un attore che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico per la sua capacità di interpretazione e non solo per il grande fascino. Ha un fortissimo seguito ed è ultimamente ...

Leonardo Siffredi Diventa modello. Il figlio di Rocco Siffredi rincorre il successo del padre : 19 anni, fisico scolpito e idee ben chiare in mente. Lui è Leonardo Siffredi , figlio del celeberrimo Rocco Siffredi. All'anagrafe è Leonardo Taro ma per tutti è il giovanissimo rampollo della ...

Bari - Diventa padre a 93 anni : A 93 anni è diventato padre. Un pensionato originario del Nord barese, di Canosa di Puglia, ha avuto un figlio, nato all’ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola, il 13 febbraio, tra lo stupore di medici e infermieri, che non immaginavano che l’anziano fosse il genitore del piccolo. La moglie, con cui è sposato da quattro anni, ne ha 42: insieme abitano in provincia di Foggia. La neo mamma, originaria del Marocco, e il suo bimbo stanno ...

Diventa padre a 93 anni nel foggiano. La mamma è una 42enne sposata in Marocco : Diventa padre a 93 anni. Una storia che arriva da Orta Nova, in provincia di Foggia, dove vive il fabbro pensionato classe 1925 di Canosa di Puglia che il 13 febbraio scorso è Diventato padre di un bambino: la madre è una cittadina del Marocco di 42 anni. Il parto è avvenuto all'ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola tra la sorpresa di medici e infermieri che solo dopo il parto hanno capito che quell'uomo in compagnia ...

Richard Gere Diventa padre a 69 anni : Richard Gere, che da meno di un anno ha sposato Alejandra Silva, è diventato padre all'età di sessantanove anni. Sua moglie, più giovane di lui di trentatré anni, ha dato alla luce un maschio a New York, come annunciato dalla rivista iberica Hola. Gere è diventato papà per la seconda volta anche se per la coppia di coniugi si tratta del primo figlio insieme. I diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito alla nascita, la cui ...

Francesco Chiofalo tra tumore e voglia di Diventare padre : ‘Dopo Selvaggia non mi sono più innamorato’ : Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, ospite sabato 9 febbraio a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del tumore e dell’operazione per asportarlo a cui si è sottoposto a dicembre. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Francesco racconta: “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue ...