Cosa ci è piaciuto (e Cosa no) del live-action di «Dumbo» : Dumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonAppena dici «Dumbo», a molti scatta già subito una lacrimuccia. Perché per la maggior parte delle persone è sufficiente soltanto evocarlo, ...

Film in uscita - da Peterloo a Instant Family e da Ricordi? a Peppermint : Cosa ci è piaciuto e Cosa no : Peterloo di Mike Leigh. Con Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell. Regno Unito 2018. Durata: 154’. Voto: 4/5 (AMP) Fra i momenti più oscuri della storia sociale britannica si annovera il massacro di St Peter’s Field avvenuto il 16 agosto 1819 a Manchester e che costò la vita a decine di persone e il ferimento di centinaia. Fu talmente efferato che passò alla cronaca come Peterloo, giocando di crasi con l’allora recente battaglia di Waterloo. A ...

Film in uscita - da Captain Marvel a I Villeggianti : Cosa ci è piaciuto e Cosa decisamente no : Captain Marvel di Anna Boden/Ryan Fleck. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law. Usa 2019. Durata 124’. Voto 3,5/5 (DT) 1995. L’inquieta vita della guerriera Vers ad Hala nell’impero Kree. Sangue blu, superpotere dei pugni fotonici da allenare con l’ambiguo Yon-Rogg e le tracce di qualcosa del proprio passato che riaffiorano sfuocate e di continuo. Quando finirà catturata dai nemici mutaforma skrull, anche loro interessati all’analisi dei ...

Film in uscita al cinema - da La casa di Jack a Domani è un altro giorno : Cosa ci è piaciuto e Cosa no : LA casa DI Jack di Lars von Trier. Con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. Danimarca 2018. Durata: 155’. Voto: 4,5/5 (AMP) Il Film definitivo. La divina tragedia secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non per lui non è offesa) che separa genialità artistica a nefandezze umane. ...

Film in uscita - da Un uomo tranquillo a Copia originale e poi The Front Runner e L’ingrediente segreto : Cosa ci è piaciuto e Cosa no : UN uomo tranquillo di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Laura Dern, Michael Richardson. Usa 2019. Durata: 119’. Voto 3,5/5 (DT) Ritiratosi tranquillamente tra le montagne del Colorado, vicino alla località sciistica di Kehoe, Nels Coxman, guidatore di un immenso spazzaneve, viene insignito del premio come cittadino onorevole, ma una banda raffinata e sadica di spacciatori capitanata dall’elegante Vichingo gli uccide il figlio. Nels si ...

Irama dispiaciuto dopo il Festival di Sanremo : ecco Cosa è successo al cantante : Irama dopo Sanremo 2019 si consola con la fidanzata Giulia De Lellis Il Festival di Sanremo 2019 non è andato come previsto per Irama. Il vincitore di Amici 2018 era uno dei favoriti alla vittoria finale ma non è neppure arrivato sul podio. La canzone La ragazza con il cuore di latta non è andata […] L'articolo Irama dispiaciuto dopo il Festival di Sanremo: ecco cosa è successo al cantante proviene da Gossip e Tv.

Film in uscita - da Copperman a Le nostre battaglie e poi Il Corriere di Eastwood : Cosa ci è piaciuto e Cosa no : LE nostre battaglie di Guillaume Senez. Con Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch Belgio/Francia 2018. Durata: 98’. Voto: 3,5/5 (AMP) Un giovane padre si ritrova da solo a gestire figli e lavoro, dopo che la moglie improvvisamente sparisce nel nulla. Niente di più semplice e contemporaneamente complesso perché dentro c’è la vita e tutta la speranza che essa possa migliorare. Al suo secondo lungometraggio dopo l’ammirevole Keeper (2015), il ...

Film in uscita - da Green Book a L’esorcismo di Hannah Grace : Cosa ci è piaciuto e Cosa decisamente no : Green Book di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini USA 2018. Durata: 130’. Voto: 3/5 (AMP) Vigevano ancora le leggi razziali nel Sud degli States, e per qualunque afroamericano con velleità da gite in auto era buona cosa tenere in macchina una copia del Negro Motorist Green Book, guida turistica di “accessibilità ai neri” nei locali pubblici. Green non sta per “verde” ma deriva dal cognome del suo inventore, tal ...