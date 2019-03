Nazionale | Fabio Quagliarella da record | è il calciatore più anziano a segnare in azzurro

Calcio - Fabio Quagliarella nella storia : il più anziano marcatore di sempre con la Nazionale Italiana. Gol contro il Liechtenstein : Fabio Quagliarella è diventato il più anziano calciatore a segnare un gol con la maglia della Nazionale Italiana. L’attaccante della Sampdoria è stato schierato titolare nella sfida contro il Liechtenstein valida per le qualificazioni agli Europei 2020 e ha timbrato il cartellino al 35′ segnando il Calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di mano di Hasler: a 36 anni e 54 giorni il campano è tornato a marcare una rete con ...

Cina - Fabio Cannavaro ct Nazionale : ANSA, - PECHINO, 15 MAR - Fabio Cannavaro è stato designato ufficialmente alla guida della Nazionale cinese di calcio per la prossima China Cup di Nanning, torneo a quattro squadre con in campo dal 21 ...

Calcio : raduno per la Nazionale italiana. Tutti i convocati : c’è Fabio Quagliarella - presenti anche Bastoni - Zaniolo - Tonali e Kean : Arriva la tanto attesa chiamata per Fabio Quagliarella: non è ancora ufficiale, visto che non ci saranno partite da disputare, ma il bomber della Sampdoria parteciperà al prossimo raduno della Nazionale italiana. La squadra guidata da Roberto Mancini sarà a lavoro lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: le prime sfide delle qualificazioni agli Europei ...