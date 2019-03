L' Europa e la sfida del renminbi | ci vorrebbe un New Deal

Autobus elettrico per l'Europa La sfida passa da Olgiate : passa da Olgiate Comasco il presente ma soprattutto il futuro del trasporto pubblico locale. In Italia e negli altri Paesi europei. Sì perché Basco, l'azienda fondata da Filippo Battaglia nel 1945 e ...

Napoli : è grande sfida con l’Arsenal ai quarti di Europa League : Urna di Nyon poco fortunata per il Napoli che dopo aver sconfitto il Salisburgo agli ottavi di Europa League dovrà vedersela ai quarti con una delle favorite della competizione, l’Arsenal di Unay Emery. Insigne e soci disputeranno la gara di andata l’11 aprile a Londra e il ritorno al San Paolo la settimana successiva. Nonostante il sorteggio negativo non mancano le occasioni per sorridere dalle parti di Fuorigrotta: un piccolo ...

Europa League - Napoli trova l'Arsenal. Ancelotti : "Sfida affascinante" : Se l'urna di Nyon era stata benevola con il Napoli per il sorteggio dell'avversaria dei sedicesimi, Zurigo , e degli ottavi, Salisburgo ,, lo stesso non si può dire del verdetto per i quarti: per ...

Sampdoria - Ramirez : 'La sfida per l'Europa è ancora lunga' : 'Europa League? È ancora lunga e per questo dobbiamo continuare a lottare - dice, mentre partecipa con il compagno di squadra Audero ad una cena di beneficenza di Stelle Nello Sport dedicata alla ...

Europa League - l’Inter cerca i quarti : la sfida con l’Eintracht in chiaro e su Sky : Dove vedere Inter Eintracht Europa League – l’Inter si prepara ad affrontare una seconda parte di settimana cruciale per il prosieguo della sua stagione. I nerazzurri sfideranno questa sera l’Eintracht Francoforte, nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, mentre domenica sera è in programma il derby di campionato con il Milan. Inter-Eintracht, […] L'articolo Europa League, l’Inter cerca i quarti: la sfida con l’Eintracht ...

Europa League - Trapp carica l'Eintracht : "Con l'Inter è una sfida da Champions" : "Sarà una partita difficile, come una gara di Champions, ma noi siamo qui per vincere e passare il turno". Nessuna paura dell'effetto San Siro per Kevin Trapp , portiere dell' Eintracht Francoforte , ...

Porto-Roma 3-1 : un rigore di Telles al 116’ decide la sfida Giallorossi fuori dall’Europa : I 4 gol subiti dai giallorossi tra andata e ritorno sono le ultime perle di una collana nera. Portoghesi ai quarti dopo il 2-1 dell’andata. E ora Di Francesco è a rischio esonero

Europa League - Eintracht Francoforte senza Rebic nella sfida contro l’Inter : Europa League, l’Eintracht Francoforte non potrà contare su Rebic nell’incontro di giovedì contro l’Inter di Spalletti L’Eintracht Francoforte dovrà fare a meno dell’attaccante Ante Rebic nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter in programma giovedì in Germania, il croato è infatti volato a Belgrado per curare il ginocchio destro. Rebic, 25 anni, si è infortunato nella ...

Ottavi di finale di Europa League – Giovedì il Napoli sfida il Salisburgo - il match anche in chiaro : ecco dove seguirlo : Napoli-Salisburgo in diretta ed in chiaro su Tv8: ecco quando e come seguire gli Ottavi di finale di Europa League E’ il Napoli il grande protagonista su TV8 degli Ottavi di finale di Europa League. La gara di andata tra la squadra di Carlo Ancelotti e il Salisburgo, in programma allo stadio San Paolo, va in onda, in diretta e in chiaro per tutti, Giovedì 7 marzo, alle ore 21.00. Pre-partita, all’interno di studio Europa ...

Dalla Milano antirazzista parte la sfida alle destre : in Italia e in Europa : Da tempo Milano non era così bella. È un corteo imponente, una piazza meravigliosa quella che dice che occorre iniziare a scrivere una storia diversa.Si badi, non è retorica: con una sinistra politica ai minimi termini dal punto di vista della capacità organizzativa, della forza e del consenso, le piazze, la mobilitazione popolare, diventano la leva necessaria della ricostruzione. E quando le piazze parlano, i ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Ungheria. 13 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : L’Italia ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel Girone B e l’accesso diretto alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a Szentes, contro ...

Napoli - Verdi sfida la Juve : 'Serie A non è chiusa e vogliamo l'Europa League. Su Hamsik e i cori contro Koulibaly...' : Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a certi atteggiamenti e a quello che è ...

L’Europa tra finanza e politica - la sfida dell’incertezza : Il 2019 si preannuncia un anno cruciale per il destino dell'Unione Europea. Da un lato la fine del quantitative easing che metterà sotto pressione le economie più fragili dell'Eurozona, le elezioni europee dall'altro, che si svolgeranno in un clima di incertezza senza precedenti, sembrano minacciare la sopravvivenza stessa dell'Unione.Nell'ultima conferenza della BCE, il presidente Mario Draghi metteva in guardia dai rischi ...

Consigli fantacalcio 25 giornata : Torino-Atalanta sfida per l’Europa : Consigli fantacalcio 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano. Si parte venerdì 22 febbraio […] L'articolo Consigli fantacalcio 25 giornata: Torino-Atalanta sfida per l’Europa ...