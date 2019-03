focus

(Di martedì 26 marzo 2019) ... Università dell'Ontario, Canada, ha successivamente individuato la traccia dell'oggetto grazie ai dati e alle misurazioni eseguite da almeno 16 stazioni di monitoraggio dislocate in tutto il mondo. ...

CarmelaBrudi : RT @Focus_it: Le immagini della meteora esplosa in atmosfera nel 2018, sopra lo Stretto di Bering - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: Le immagini della meteora esplosa in atmosfera nel 2018, sopra lo Stretto di Bering - frankrai96 : La meteora esplosa in atmosfera nel 2018, sopra lo Stretto di Bering -