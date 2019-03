6 cibi fermentati che depurano l' organismo e aiutano a restare in forma

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) La fermentazione è un metodo efficace per la conservazione degli alimenti, ha origini antichissime e oggi è alla base della dieta mediterranea, dieta messicana e dieta giapponese washoku. Gli alimentisono ottenuti dall'azione di microrganismi come i lieviti, le muffe e i batteri che trasno le proteine e i carboidrati,no vitamine, acido lattico, omega 3 e altri composti, aumentano la digeribilità,l'inNegli ultimi anni, alcuni alimenti come il Sakè, bevanda di riso giapponese, Tempeh, a base di soia fermentata e Kimchi coreano, prodotto da cavoli e rapanelli con spezie, zenzero e pesce salato, sono diventati molto popolari, generando un trend alimentare in crescita, specialmente tra i vegetariani e i vegani....

