Regionali Basilicata | Matteo Salvini esulta e infierisce sul Pd | 7-0 alla sinistra

Elezioni Regionali in Basilicata : Vito Bardi è il nuovo presidente - Sky TG24 - : L'ex generale della Guardia di Finanza, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore lucano: 4 lauree, è alla prima esperienza politica. "Abbiamo scritto la storia", ha detto dopo il voto. È stato Berlusconi a volerlo alla guida delle 5 liste della coalizione

Regionali in Basilicata - primo dramma per Nicola Zingaretti : "Pd spazzato via ovunque" : "Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega. Un'altra vittoria dopo Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia. Stiamo arrivando dappertutto e spazzeremo via la vecchia classe politica e i burocrati che ancora cercano di fermarci". Così, Matteo Salvini, quando le urne per le Regionali

Basilicata : il centrodestra vince le Regionali - M5s dimezza i voti delle politiche : Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata va al centrodestra. La regione era guidata dal centrosinistra da 24 anni, ma lo scandalo delle che ha portato all’addio dell’ex governatore Pittella ha pesato molto come la questione ambientalista sull’estrazione del petrolio in regione. Già a metà delle sezioni scrutinate il candidato governatore Vito Bardi del centrodestra era avanti con oltre il 42% delle preferenze. Carlo Trerotola del ...

Regionali in Basilicata - miracolo di Matteo Salvini : la Lega dal 6% al 19% in un anno : Ai trionfi, Matteo Salvini ormai si è abituato: il motore del centrodestra oggi sono lui e la sua Lega. Ma quanto accaduto alle Regionali in Basilicata, oggettivamente, va al di là di qualsiasi previsione. Vince il centrodestra con Vito Bardi e per distacco (questo era previsto). I grillini affogano

Regionali in Basilicata - la morte politica di Luigi Di Maio : voci clamorose nel M5s : Altro giro, altro voto, altro disastro per i grillini. Alle Regionali in Basilicata, per Luigi Di Maio e compagni, il tracollo è spaventoso. Come al solito, vien da dire: M5s al 20% e spiccioli, in un anno consensi dimezzati rispetto alle politiche. Stra-vince il centrodestra con Vito Bardi, al 42,4

Basilicata - le elezioni Regionali in diretta. Vince il centrodestra. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 : affluenza e risultati - Sky TG24 - : Il dato è in crescita di circa 6 punti rispetto alle precedenti Elezioni regionali, quando aveva votato il 47,60%

Basilicata - le elezioni Regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le elezioni Regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Pronti per il riscatto». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

