Macron si attovaglia con Xi | maxi-commessa da 30 miliardi per 300 Airbus e 13 intese

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo averlo definito durante la sua visita in Italia un "rivale sistemico", Emmanuelè pronto perrsi con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Parigi per l'inizio ufficiale della sua visita a 55 anni dal riconoscimento di Charles De Gaulle della Repubblica Popolare. In prima linea nell'attaccare l'Italia per la sua adesione alla Via della Seta e alle annessecommerciali con Pechino, il presidente francese ha dato sfoggio della sua abilità nel cambiare registro, definendo la Cina un "partner strategico" della Francia. Prima l'accoglienza per la cerimonia militare all'Arco di Trionfo suggellata da una lunga stretta di mano, poi l'incontro a porte chiuse all'Eliseo per la firma di quattordici accordi commerciali sui quali è stato fatto trapelare, come di consueto, poco o nulla fino all'annuncio. Mentre nel chiuso del Palazzo presidenziale ...

