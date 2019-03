Enrico Mentana | la battuta al vetriolo in diretta a Massimo Giletti | “Non vorrei che

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“, scherza cosìcondurante il collegamento al TgLa7 per il lancio della nuova puntata di Non è l’Arena. Un chiaro riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale del direttore sulle elezioni regionali in Basilicata a discapito del talk del giornalista torinese, tensioni tra i due che sarebbero state superate con un accordo sugli orari di messa in onda: Non è l’Arena fino a mezzanotte e a seguire lo speciale del telegiornale.chiamando in causa i problemi di audio non risponde ma si sofferma sulla distanza dei loro studi: “Che tempi erano quelli, chissà cosa succederà il prossimo anno da qua. Vedremo quello che succederà”, rafforzando le voci che lo vorrebbero nuovamente in Rai la prossima stagione....

