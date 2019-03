Design del benessere | l’uomo al centro del progetto

Al Palazzo del Ghiaccio di Milano arriva Moard : tecnica e Design su due ruote : L'idea è nata da Emanuela Von Dutch Conti , motivata project manager del mondo delle due ruote, che ha concepito questa esposizione con il supporto produttivo del socio Giulio Costantini , fondatore ...

Diabolik - a Milano la mostra sul 'Re del terrore' e la sua passione per il Design : Ci sono tavole in cui cui compaiono rifugi ispirati a grandi architetture, come la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright e la Maison di Louis Carré di Alvar Aalto, e oggetti del migliore design ...

Nuovo look per Steam : ecco le prime immagini del reDesign della libreria : Dopo anni di rumor e immagini mockup trapelate, finalmente sta accadendo: la libreria di Steam avrà finalmente un Nuovo aspetto. Questa non è una riprogettazione completa nella sua interezza, quindi il negozio e le altre parti dell'interfaccia non stanno cambiando. Alla GDC di giovedì, Valve ha mostrato il Nuovo look della libreria, evidenziando una pagina ridisegnata con grandi miniature per i giochi."La cosa più grande che stiamo introducendo ...

Google avvia il restyling di Maps web e dell’app in chiave Material Design 2.0 : In silenzio, Google prosegue nell'aggiornamento grafico al Material Design 2.0 (o Material Theme) dei suoi servizi: questa volta è toccato a Google Maps L'articolo Google avvia il restyling di Maps web e dell’app in chiave Material Design 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Fuorisalone 2019 : tanti eventi nei distretti del Design : L'obiettivo è quello di animare l'appartamento con appuntamenti dedicati al mondo del design, dell'arte e della comunicazione grazie a dinamiche informali e intime, capaci di enfatizzare il valore ...

Innovazione e Design GEWISS al servizio dello sport : Angelo Vibi , Consigliere di Amministrazione GEWISS , commenta così l'accordo raggiunto: 'La collaborazione con sportium rafforza l'impegno di GEWISS, già attivo con il progetto Digital sport ...

Il 20 marzo terza Giornata del Design italiano nel mondo : Milano, 18 mar., askanews, - Giovedì 20 marzo sarà celebrata la terza Giornata del Design italiano nel mondo e sarà celebrata con circa un centinaio le iniziative che coinvolgeranno altrettante città ...

Design Focus : Infinity Gems di Tecnografica è ispirata ai colori dell'Universo : Con Infinity Gems, Tecnografica ha voluto, ancora una volta, stupire il mondo dell'interior Design, dando vita a una collezione che porta la mente e il cuore in viaggio nell'Universo. Infinity Gems è ...

Subaru - l'ibrido e-Boxer e il Design della Viziv Adrenaline al Salone di Ginevra : Interessante e inedito il disegno del tetto, le protezioni dei parafanghi che strizzano l'occhio al mondo dei crossover e gli accenti bianchi che passano attraverso i cerchi e i pneumatici, ideati ...

Milano Design Week : date - cos'è - Salone del mobile e Fuorisalone : La fiera è nata nel 1961 per promuovere le esportazioni italiane di mobili e complementi e oggi offre un panorama a 360° sul mondo del "sistema casa" e sulle sue novità , dal pezzo unico al ...

Serie 3 2019 : il piacere di guidare incontra il nuovo linguaggio del Design Bmw [GALLERY] : Bmw Serie 3, giunta alla settima generazione, si rinnova nel segno dell’evoluzione e della tecnologia La nuova Bmw Serie 3 berlina ha dato la scossa al segmento medio della gamma premium del mercato. Con innovazioni di ampio respiro, la settima generazione della berlina sportiva incarna il piacere di guida tipico del marchio e lo racchiude in uno stile particolarmente aggressivo. La tecnologia delle sospensioni di nuova concezione e ...

I vincitori del Concorso "Vinitaly Design Int'l Packaging Competition 2019" : "Il tema del Packaging è sempre più centrale, con il Design che integra la comunicazione del vino", questo lo spirito del Vinitaly Design Int'l Packaging Competition, espresso dal presidente di giuria ...

La sezione notizie dell’app Google comincia a virare verso il Material Design : L'app Google continua ad ammodernarsi in stile Material Design. Ora è la sezione notizie che comincia a strizzare l'occhio alla nuova grafica di Big G per una migliore leggibilità e ordine; ma per il momento è ancora una rarità. L'articolo La sezione notizie dell’app Google comincia a virare verso il Material Design proviene da TuttoAndroid.

ItalDesign DaVinci - il Genio italiano sposa bellezza e tecnologia allo stato dell’arte [FOTO] : La DaVinci è un design concept caratterizzata da un’eleganza raffinata e da una sofisticata tecnologia a zero emissioni Nell’anno del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, Italdesign dedica al Genio italiano l’ultima showcar nata a Moncalieri: la Italdesign DaVinci. DaVinci è un design concept per una vettura GranTurismo a trazione e alimentazione puramente elettriche, dall’anima sportiva ma caratterizzata da un’eleganza ...