Come realizzare gli styling senza il calore del phon

Ricetta per realizzare una Moussaka saporita Come quella greca : La Moussaka, piatto tipico della cucina greca, è uno sformato che alterna strati di melanzane a un ragù di carne macinata. Alla base, un letto di patate fritte accoglie questa prelibatezza, completata da uno strato di besciamella gratinata al forno. Perfetta da servire durante una cena tra amici o da consumare a pranzo come piatto unico, la Moussaka conquisterà tutti con il suo sapore genuino e squisito. Questa Ricetta poi può essere cucinata in ...