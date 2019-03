Circoncisione | quanto è diffusa in Italia? E nel mondo?

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il caso tragico di Reggio Emilia è solo l’ultimo in ordine di tempo, arrivato alle cronache dopo quello dei giorni di Natale nel 2018 di Monterotondo e precedenti a Torino, Treviso e Bari, ma è uno delle migliaia che avvengono anno. Insono tra i 4mila e i 5mila i bambini stranieri che vengono sottoposti alla. Questo accade sul territoriono, ma i numeri arrivano raddoppiare se si contano quanti vengono portati nei paesi d’origine, in particolare durante le festività musulmane, a fare l’operazione.I motivi dellasono motivi culturali, religiosi o igienici. Non è però pratica abituale ine non è fra quelle mediche che il servizio sanitario comprende. Il 35% dei casi, tra i 1400 e i 1750, fino allo scorso dicembre subivano la pratica in modo clandestino, spesso da sedicenti medici. Dopo il caso di Monterotondo i numeri erano scesi al ...

