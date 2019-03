Antonio Cabrini | ' Juventus apripista nel calcio femminile'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019), leggenda dellae della Nazionale italiana, nell'intervista rilasciata alla trasmissione 'Tutti convocati', in onda su Radio 24, ha parlato delitaliano e dell'importanza che la Vecchia Signora sta riservando alle donne e alle seconde squadre.Spazio alle donne Innanzitutto l'ex giocatore è soddisfatto dell'attuale situazione, perché ieri all'Allianz Stadium, approfittando della 'pausa per le nazionali', si è giocata la gara-Fiorentina Women's. "Quella di ieri è stata una giornata importante per il, giusto farle giocare quando non c'era la Serie A", ha rivelato. Il settore secondo l'ex calciatore sta crescendo e questo grazie all'interessamento delle società professionistiche: "nel". Inoltre, molti sono rimasti sorpresi dalla prestazione di Leonardo Spinazzola durante l'ottavo di ...

