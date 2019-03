U&D | Gian Battista si difende | ' Non ho aggredito quella donna | pesa troppo per

Gian Battista cacciato da U&D - la sua verità : 'Tutto architettato nei minimi dettagli' : Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono over c'è stato l'ennesimo colpo di scena che ha spiazzato il pubblico e che questa volta ha avuto come protagonista Gian Battista, il quale è stato accusato di aver aggredito una delle collaboratrici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e per questo motivo è stato cacciato via dalla padrona di casa del dating show di Mediaset. Una reazione decisamente furiosa e inaspettata ...

U&D spoiler : Stefano umilia Gemma - Ursula incinta e Gianbattista cacciato dal programma : Venerdì 22 marzo è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà. Protagonisti assoluti sono stati Gemma Galgani, Gianbattista e l'annuncio di Ursula e Sossio. Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma rifiutata da Stefano Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, si apprende che Gemma si è seduta al centro dello studio, dove ha comunicato di aver iniziato a conoscere Stefano, una new entry del ...

Anticipazioni U&D trono over : l'uscita di scena di Gianbattista : Lo scorso 22 marzo è stata registrata negli studi di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro di tutte le scene abbiamo avuto Gemma Galgani che ha subito una cocente delusione da parte di una sua nuova conoscenza e Gianbattista che è stato mandato via dallo show per aver avuto un atteggiamento inqualificabile nei confronti di una persona della redazione. Una delusione per Gemma Nel ...

Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...