Napoli | notte di follia a Chiaia | ?19enne accoltellato ai «baretti»

Napoli - per Ospina una notte serena. Polemiche sui soccorsi : Ospina prima di uscire dal campo. Afp La notte è passata serena per David Ospina e fra stasera e martedì il portiere del Napoli potrebbe essere dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ...

Agguato nella notte a Napoli : dieci colpi di pistola per rubare l'auto alla trans : Una transessuale napoletana é stata vittima di un tentativo di rapina da cui è riuscita a fuggire all'alba di stamane. La trans 40enne stava rincasando nel proprio appartamento su via Confalone, all'...

Napoli - furto nella notte nella Fattoria degli esposti : il grido di dolore dei commercianti : Devastata durante la notte 'La Fattoria degli esposti', un noto panificio in via Tribunali. Un fulmine a ciel sereno per la panetteria e tarallificio a conduzione familiare da più generazioni. Più che ...

Il Napoli ritrova i gol ma è tardi : la notte dell'orgoglio e dei rimpianti : Il Napoli ha ritrovato i gol alla vigilia di due notti che riempiranno - finalmente - lo stadio San Paolo. Gli azzurri hanno disintegrato il Parma, che nella scorsa estate era stato rafforzato...

Napoli : «stesa» ai Tribunali - torna la paura. Nove colpi di pistola nella notte : colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa notte da sconosciuti tra Piazzetta San Gaetano e Vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali, a Napoli. Due persone in sella ad uno scooter hanno...

Napoli - schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Napoli - bimbo di tre anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : Dal canale Cronaca Nera Salerno, testimone di Geova accettò una trasfusione di sangue: irreperibili le tre figlie di Piera Lombardi Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ...

Napoli - bimbo di 3 anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : vagava in piena notte per le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre anni, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato in strada spaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento ...

Napoli - tribune e porta vuote : com'è triste la notte del San Paolo : Dopo quasi tre mesi (0-0 con il Chievo il 25 novembre) Napoli senza gol al San Paolo. Tante occasioni e zero reti nello stadio vuoto, scivolando a -13 dalla Juve: la sfida del 3 marzo con la...

Napoli - notte choc al Pellegrini : record di barelle e aggressioni : notte da incubo al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini. Il nosocomio della Pignasecca ha registrato cifre da record per la quantità di barelle presenti e il numero di sanitari refertati in ...

Napoli - immigrato ferito al gluteo da un colpo di pistola nella notte : Un immigrato della Repubblica Dominicana di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola questa notte in via Filippo Maria Briganti, a Napoli. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile al gluteo ...

Napoli - spari nella notte in pieno centro storico : Napoli, 3 feb. - Sparatoria in strada a Napoli, in pieno centro storico . Verso le 3.50 i carabinieri sono intervenuti in via Francesco Saverio Gargiulo, dove all'altezza del civico 17 ignoti hanno ...

Napoli - gli Insigne si raccontano : 'Lorenzo grande ma di notte russa' : 'Chi era più bravo tra i due a scuola? Probabilmente nessuno dei due'. Comincia così la simpatica doppia-intervista dei fratelli Lorenzo e Roberto Insigne ai microfoni di Dazn. Uno al Napoli e l'altro ...

Napoli - è notte fonda : ora Ancelotti deve risolvere i casi Allan e Koulibaly : Quindi, anche il gioco è un lontano ricordo di una grande bellezza che non ha portato trofei ma, almeno, donava gioia nel cuore di chi ama questo sport. La notte del 29 gennaio certifica il ...