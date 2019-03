È bello aspettare ancora | l' era del cinghiale bianco

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) "Spero che ritorni presto l'era del". Sono passati quarant'anni, ma non ètornata. Ahinoi. Epperò èlì che circola nelle orecchie di almeno un paio di generazioni. Parliamo dell'Era del, disco e omonima e celeberrima canzone di Franco Battiato, che vide la luce, per l'appunto, nel 1979.Un disco dirompente, ma dal successo non travolgente. Un longseller più che un bestseller. Non vendette tantissime copie, ma segnò una svolta per la musica leggera d'autore e soprattutto per l'autore. Fino a quel momento Battiato infatti aveva fatto per lo più musica sperimentale e d'avanguardia, ad eccezione di qualche incursione nel pop di fine anni Sessanta. Suoni sconosciuti, rudimentalmente elettrificati dai primi sintetizzatori; rumori di quotidianità infilati in mezzo a sinfonie classiche, radio che sfrequenzano all'impazzata cuocendo nella stessa ...

