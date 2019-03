Carl Brave in tour | «Porto il rap nell' intimo dei teatri»

Merci è il nuovo singolo di Carl Brave tra Roma - Londra e Parigi : i prossimi concerti fino ad agosto : Sarà in radio da venerdì 22 marzo il nuovo singolo di Carl Brave, Merci. Il brano è il nuovo estratto dall'album Notti Brave (After), rilasciato in seguito a Notti Brave, certificato disco di platino, ed è tra le canzoni in scaletta nella tournée attuale di Carl Brave. Carl Brave è infatti in tour nei teatri d'Italia con una serie di eventi sold out nelle principali città. A seguire intraprenderà la tournée estiva per la quale i biglietti ...

Gemitaiz - MadMan - Carl Brave e Franco 126 sono i primi ospiti certi del 'Sottosopra Fest' : Il "Sottosopra Fest", ormai appuntamento fisso per gli appassionati di hip hop, giunge alla sua sesta edizione. Nel corso degli ultimi anni, la kermesse pugliese si è guadagnata di diritto il rispetto e l'attenzione della scena, portando sul palco veri e propri pezzi da novanta del rap game made in Italy. Basti pensare, ad esempio, alla lista dei partecipanti della scorsa stagione, un elenco costituito sostanzialmente da un equilibrato mix di ...

Aereo caduto - il figlio dei volontari Carlo e Gabriella : 'Non erano eroi - solo brave persone' : ... grazie ai forti valori che coltivavano' - - 'Vivevano per la gente comune, ma non erano supereroi: erano persone di buona volontà , come ce ne sono tante nel mondo'. Il figlio di Carlo Spini e ...

I nuovi concerti estivi di Carl Brave : date e info sui biglietti in prevendita : Continuano anche in estate i concerti di Carl Brave. Dopo Notti Brave a Teatro, l'artista presente Notti Brave Summer Tour in programma a partire dal prossimo 8 giugno. Alcuni degli appuntamenti in programma sono già stati annunciati nelle scorse settimane ma di giorno in giorno il calendario si arricchisce di nuovi eventi dal vivo. Dopo la prima dell'8 giugno, in programma al Nameless Festival di Barzio (LC), Carl Brave sarà in concerto allo ...