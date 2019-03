Xi Jinping in Italia | oggi la firma del memorandum con Conte

Xi Jinping a Roma - oggi la firma del memorandum Italia-Cina : Verrà firmato questa mattina a Roma, in Palazzo Madama, il memorandum Italia-Cina, con il premier Conte e il presidente Xi Jinping. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita...

Durante l’incontro fra Xi Jinping e Mattarella - un funzionario dell’ambasciata cinese in Italia ha minacciato una giornalista del Foglio : Venerdì mattina il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato al palazzo del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito della sua visita in Italia per firmare un accordo commerciale col governo Italiano. Durante la visita, la giornalista del Foglio

I paletti di Mattarella a Xi Jinping : "L'Italia non romperàle sue alleanze" : Se così fosse, alla nostra economia verrebbe una boccata di ossigeno. Lo schiaffo di Parigi Mattarella ha profittato dell'assenza di orecchie indiscrete per chiedere a Xi una mano sull'Onu: l'Italia ...

I paletti di Mattarella a Xi Jinping : “L’Italia non romperà?le sue alleanze” : Ogni vera amicizia esige patti chiari, e l’onere di mettere le carte in tavola con Xi Jinping è toccato a Sergio Mattarella. Più della sontuosa accoglienza riservata al presidente cinese, conta proprio quello che si sono detti i due nel faccia a faccia di ieri mattina sul Colle. È filtrata per vie ufficiose la ricostruzione seguente: con garbata fe...

Incontro tra Mattarella e Xi Jinping : "Più cooperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Xi Jinping a Roma. Tecnologia - turismo ed energia : i 29 accordi di Villa Madama tra Italia e Cina : Intese da 5 miliardi. Sono in tutto 29 gli accordi: sino a sette giorni fa ne venivano negoziati 50, c’è stata dunque una decurtazione. Sono 19 quelli ministeriali o pubblici. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti e di Intesa Sanpaolo

Xi Jinping a Roma : «Con Mattarella incontro fruttuoso - con Italia scambi e investimenti a due sensi» : L’incontro al Quirinale fra il capo dello Stato e il presidente cinese. Il presidente della Repubblica: «Rafforzare la cooperazione fra i due Paesi,. auspico confronto costruttivo sui diritti»

Xi Jinping corteggiato da tutta Europa. L'Italia si muove d'anticipo - Mattarella garante dello spirito comunitario : Pure gli olandesi si stanno muovendo per evitare che l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam resti tagliato fuori dalla cosiddetta 'via della Seta'. Dalla 'Belt and road iniziative', che domani Xi Jinping farà arrivare ufficialmente anche in Italia. Il Governo dell'Aja è persino entrato in attrito con la Francia, quando ha deciso di scalare fino al 14 per cento Air France-Klm per difendere la sua compagnia aerea nazionale, dopo che ...

Xi Jinping : rapporti Italia-Cina compiano salto di qualità : "L'Italia e la Cina devo approfondire i loro rapporti che devono compiere un ulteriore salto di qualità". Lo ha detto il presidente Xi Jinping

Xi Jinping : cinesi a Roma da tutta Italia : Sono centinaia i cinesi venuti da ogni parte d'Italia per rendere omaggio al presidente cinese Xi Jinping, a Roma da ieri sera. Vengono da Milano, da Torino e Palermo, da Firenze. Hanno tutti ...

Italia-Cina - l'arrivo di Xi Jinping al Quirinale : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi jinping nel cortile del Quirinale, dove era schierato il picchetto d onore. I due ...

Xi Jinping a Roma - Mattarella : "Più cooperazione Italia-Cina e confronto sui diritti" : Con il presidente Sergio Mattarella c'è stato un " incontro fruttuoso , con un ampio consenso", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando che "la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per ...

Mattarella a Xi Jinping : rafforziamo cooperazione Italia-Cina : Il leader cinese a Roma: con Mattarella ampio consenso, nonostante la distanza i nostri popoli nutrono da sempre una profonda amicizia. Dopo l’incontro al Quirinale, Xi Jinping depone una corona all’Altare della Patria. Di Maio al business forum Italia-Cina: «Posso assicurare che la firma dell'accordo sulla via della Seta è una grandissima opportunità per tutti noi»...