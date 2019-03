Legge 104 | esenzione bollo auto con veicolo usato Quando si può

termometropolitico

(Di sabato 23 marzo 2019)104:consi puòedconusata L’dal pagamento delfigura tra le agevolazioni garantite ai titolari di104, sia che essi siano soggetti disabili in situazione di gravità, sia che siano i familiari che li assistono. Inoltre riguardano, oltre allenuove, anche i veicoli usati. Non c’è dunque una limitazione inerente alla tipologia di, anche se sotto quest’ultimo aspetto occorre fare delle precisazioni per ciò che concerne il104:, beneficiari e limiti di reddito Per i familiari che hanno in cura il disabile, è necessario che il portatore di handicap sia a loro carico fiscale. Ovvero abbia un reddito annuo complessivo che non superi i 2.840,51 euro. Non concorrono alla formazione di questo reddito l’indennità di accompagnamento, gli ...

Claudio52224306 : @SuperflyVideo Altro che legge 104, in questi casi servirebbe la 208 - RampiniAutoSrl : #MaxiSconto PEUGEOT 208 BlueHDi 100 Cv ??????KM ZERO UFFICIALE, imm 31/01/2019, disponibile in pronta consegna, possi… - RampiniAutoSrl : #IvaEsposta #Garanzia ???????????????????????????????? MERCEDES-BENZ A 180 CDI Sport?? Unico Proprietario, GARANZIA+VACANZA, Iva esp… -