I ghiacci dell' Everest si sciolgono E restituiscono cadaveri

Spyshots : Mercedes Classe C 2021 “pescata” tra i ghiacci della Svezia : Spyshots: Mercedes Classe C 2021 ripresa e fotografata durante i test sulle strade innevate della Svezia Sono di poche ore fa le prime immagini catturate della Mercedes-Benz Classe C 2021, le nostre spie sono riuscite a filmare un convoglio di prototipi di berline sulla strada. Ora che la BMW, con la sua G20 Serie 3, ha lanciato il guanto di sfida alle dirette concorrenti tra cui la Mercedes Calsse C, entrata in produzione nel 2014, il ...

AmA GENOVA - i campioni del pattinaggio su ghiaccio in ricordo della tragedia di Ponte Morandi

Alina - Rika - Evgenia : al Mondiale il ghiaccio è delle ragazzine terribili : Le altre, Miyahara, Tursynbaeva, Samodurova, Sakamoto, Tennel per restare alle migliori, poi ci sono le due tenere italiane alla scoperta del mondo di Frozen: Marina Piredda di Cavalese e Roberta

Verona - “Il Congresso della Famiglia è agghiacciante”. E il capogruppo della Lega (già espulso) si dimette con parole dure : “Vogliono rendere Verona la culla del Medioevo, Verona non lo merita”. Con queste parole il capogruppo della Lega (già espulso) al Consiglio comunale di Verona Mauro Bonato, si è dimesso lo scorso 8 marzo in aperto dissenso e con parole durissime nei confronti del Congresso delle Famiglie, l’evento fortemente voluto dal ministro Fontana in programma dal 29 al 31 marzo nella città scaligera.Dunque se ieri era il vicepremier M5S ...

Dai ghiacci alla CO2 - i danni del clima che cambia : la crescita della temperatura e l'impatto sul nostro mondo : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra ...

Tempeste solari sempre più violente : i segni nei ghiacciai della Groenaldia : Il futuro prevede Tempeste solari sempre più violente, di un’intensità molto maggiore di quella che nel 1859 è passata alla storia per aver creato gravi danni sulla Terra, e aurore boreali visibili anche a Roma. Lo rivela lo studio delle impronte dell’attività solare lasciate nei ghiacci. La ricerca, pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze Americana (Pnas) da un gruppo dell’Universita’ svedese di Lund, ...

Hockey ghiaccio : scattano i quarti di finale della EBEL 2019. Bolzano vuole confermare il proprio titolo : Nonostante la notizia bomba della cacciata di coach Kai Suikkanen stia monopolizzando tutta l’attenzione del mondo dell’Hockey ghiaccio italiano, non dobbiamo assolutamente dimenticare che mercoledì prendono il via i quarti di finale playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Si inizia a fare sul serio sul ghiaccio delle arene europee, e Bolzano, nonostante un filotto di cinque ko consecutivi nel Pick Round, vuole ...

Il mistero dei meteoriti scomparsi dell'Antartide : potrebbero essere sotto i ghiacci : L'Antartide è uno dei luoghi in cui i ritrovamenti di meteoriti sono più numerosi, poiché molto semplici da vedere sulla coltre bianca del ghiaccio. Per questa ragione è sempre stata un mistero, al contempo, la misteriosa assenza in questo luogo di meteoriti di ferro. Questo genere di oggetti spaziali sono molto diffusi sul resto del pianeta, tranne che in queste remote zone. La loro assenza qui è dunque un enigma, e adesso un team di scienziati ...

A lezione di riscaldamento globale tra i ghiacciai della Terra del Fuoco : Navigare alla Fine del Mondo, con il suo vento e le sue maree prepotenti, giustifica un po’ di catastrofismo: «Se non ci sbrighiamo il pianeta non resiste». Il riscaldamento globale non è solo un allarme o un dibattito per accademici, ma una realtà che in questa parte del mondo, la fine appunto, mostra i suoi segni con tutta evidenza. Le centinaia ...

Meteo estremo USA dà vita allo spettacolo delle grotte di ghiaccio : Le " grotte di ghiaccio " in questi giorni sono uno degli spettacoli offerti dai Grandi Laghi degli Stati Uniti e del Canada. Grandi ghiaccioli di ghiaccio formano sculture incredibili, davvero affascinanti. E' uno dei risultati della terribile ondata di ...

C'è un secondo cratere sotto i ghiacci della Groenlandia : Satelliti e radar della Nasa hanno scavato con lo sguardo attraverso i ghiacci, individuando una cavità più antica della precedente. Eccola in un'animazione