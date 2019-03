La(protezione civile Usa), hapersonali di 2,3 mln di vittime degli uragani Harvey, Maria, Irma e degli incendi del 2017 in California.Il dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha scoperto che le informazioni sensibili di coloro che cercavano una sistemazione temporanea -perché rimasti senza casa- sono state trasferite ad un contractor, con il conseguente rischio di furto d'identità o di frodi. "Da quando il problema è stato scoperto laha preso misure" per rimediare "a questo errore" spiega un portavoce.(Di sabato 23 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Fema ha esposto dati di 2,3 mln persone -