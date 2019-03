Emilia Clarke confessa | “Ho avuto due aneurismi”

dilei

(Di sabato 23 marzo 2019) Due operazioni al cervello, un grande dolore e la paura di non farcela:racconta per la prima volta di aver rischiato la vita a causa di due aneurismi.Bellissima, forte e simbolo del potere femminile grazie all’ormai mitico personaggio della Regina dei Draghi in Game of Thrones, l’attrice inglese otto anni fa ha vissuto l’inferno, rischiando di morire e nascondendo la sua malattia alla stampa. In questi giorni ha deciso però di raccontare cosa le è accaduto in una lunga intervista-confessione rilasciata al New Yorker.“Non ho mai raccontato questa storia pubblicamente” hato ai lettori, spiegando di averun aneurisma nel 2011, poco dopo che le riprese de Il Trono di Spade erano terminate e la serie iniziava ad ottenere un grande successo. “Proprio quando tutti i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho ...

