Anche a te è capitato di gioire per le sfortune degli altri?

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Un brivido di piacere per lealtrui. Quando qualcuno in stazione sorpassa spingendo, poi perde comunque il treno. Quando il politico vanitoso fa una gaffe. Quando l’amico ricco e di successo parte per una vacanza che non ci saremmo mai potuti permettere e poi racconta che è piovuto tutto il tempo. Quel sorrisetto che spunta sulla faccia si chiama schadenfreude, e si può tradurre come una (più o meno) sottile «gioia per le disgrazie». Un fenomeno su cui si sono soffermati psicologi e studiosi, e su cui Tiffany Watt Smith, inglese, storica della cultura, ha appena scritto un libro, Schadenfreude (Utet), appunto.Perché questo interesse per la schadenfreude? «Per due motivi: il primo è che continuavo a vedere ovunque la frase: “Viviamo in un’età di schadenfreude”. Che sembra voler dire che questo sentimento ci appartiene un po’ più di prima e che siamo più ...

CarloCalenda : No Loredana mi è capitato di perdere le staffe o di sbagliare e quando è successo l’ho ammesso senza problemi. La f… - bfabrib : e' capitato anche a me a Lnd. Pazzesco. - FabioCarbone__ : @Franciscktrue @MauroPelizzoni2 @yenisey74 @Irene_Vettori Secondo il suo ragionamento dunque all'anagrafe vale la s… -