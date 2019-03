Virus ricatta gli utenti per farli iscrivere a un canale YouTube | si salvi chi può

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Come si fa are il maggior numero possibile di persone affinché si iscrivano a un? Infettandoli con un. Sembra pazzesco, ma l’idea è stata davvero messa in pratica, e non è la prima volta. I creatori del software malevolo sono alcuni fan sfegatati della stella svedese diPewDiePie (al secolo Felix Kjellberg). Il loro obiettivo è fare in modo che lor vinca la sfida per ilcon più iscritti al mondo, superando per primo i 100 milioni di iscritti.Il software è un ransomware, uninformatico che rende inaccessibili i dati del sistema infettato, fino al pagamento di un riscatto. Riscatto che in questo caso non è una somma in denaro, ma l’iscrizione alYuTube sopra menzionato. L’idea è perversa, l’applicazione disastrosa. Il primo tentativo di metterla in pratica è avvenuto a dicembre, ma lo sviluppatore ...

