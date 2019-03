The Oa | 5 punti per prepararsi alla seconda stagione

AnThem : grafica convincente e gunplay innovativo i punti di forza dello shooter di Bioware - migliorabile il versante narrativo : Anthem nasce con l’idea di voler competere con altri shooter, ma anche con un volere ben preciso, dare profondità a questo tipo di giochi; forte di Bioware, studio famoso per aver dato i natali a saghe come Baldur’s gate, Mass effect e Dragon age, EA lancia sul mercato quello che fin dai primi video sembrava un successo già confermato, portando sulle console e i pc di tutti i giocatori una ventata di aria fresca se pur con qualche difetto. La ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. DoroThea Wierer resta in testa - Vittozzi seconda a dieci punti! Cosa cambia con gli scarti : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

